يتلقى هاتف Galaxy S21 FE تحديث Android 14، ويكشف عن ميزات مثيرة

وصل تحديث Android 14 المرتقب أخيرًا لإصدار Exynos 2100 من هاتف Galaxy S21 FE. يمكن الآن للمستخدمين في أفغانستان ومصر والهند وإندونيسيا والعراق وماليزيا والمغرب وباكستان وبنما والمملكة العربية السعودية وتايلاند وهولندا والفلبين والإمارات العربية المتحدة وتونس وفيتنام الاستمتاع بمزايا إصدار البرنامج الثابت الجديد G990EXXU7FWK6، والذي لا يقدم نظام Android 14 فحسب، بل يتضمن أيضًا التصحيح الأمني ​​لشهر ديسمبر 2023.

يقدم هذا التحديث الأخير مجموعة من الميزات الرائعة من خلال واجهة One UI 6.0 الجديدة. تم تجديد تصميم تصميم اللوحة السريعة، مما يوفر تجربة جديدة وسهلة الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، سيلاحظ المستخدمون خطًا افتراضيًا جديدًا ورموز تعبيرية مُعاد تصميمها، مما يضفي جاذبية بصرية إضافية على التفاعلات.

قامت Samsung أيضًا بإجراء تحسينات كبيرة على تطبيقات الأسهم الخاصة بها. يتميز تطبيق الكاميرا، على سبيل المثال، بواجهة مستخدم أبسط، بينما يدعم المعرض المدمج الآن إجراءات التحرير السريعة والقدرة على قص الكائنات من الصور أو مقاطع الفيديو وحفظها كملصقات في لوحة مفاتيح Samsung. علاوة على ذلك، تتيح أداة تحرير الفيديو، المعروفة الآن باسم Samsung Studio، للمستخدمين حفظ المسودات وتسهيل التحرير السلس.

فيما يتعلق بالعرض، توفر أدوات الساعة على شاشة القفل المزيد من خيارات التصميم، مما يتيح للمستخدمين تخصيص أجهزتهم بشكل أكبر. تم تحسين الإشعارات من خلال تعديلات دقيقة في التصميم، ويمكن سحب الملفات وإسقاطها بسهولة بين المواقع.

يقدم التحديث أيضًا أداتين جديدتين: الكاميرا المخصصة ورؤى الطقس. بالإضافة إلى ذلك، يتميز مشغل الفيديو المدمج بعناصر تحكم محسنة وخيارات سرعة التشغيل.

هذه مجرد أمثلة قليلة على الميزات الجديدة المثيرة وتحسينات التصميم التي يمكن للمستخدمين التطلع إليها مع تحديث Android 14. للتحقق من التحديث، يجب على مستخدمي Galaxy S21 FE الذين لديهم مجموعة شرائح Exynos 2100 فتح تطبيق الإعدادات والانتقال إلى Software Update، حيث يمكنهم تنزيله وتثبيته. وبدلاً من ذلك، يمكن تحديث ملف البرنامج الثابت الجديد يدويًا من قاعدة بيانات البرنامج الثابت.

مع وصول نظام Android 14، لا يتلقى هاتف Galaxy S21 FE ترقية كبيرة في الوظائف والأمان فحسب، بل يبقي المستخدمين أيضًا في طليعة التكنولوجيا المتطورة.