انضم إلى فريق Giant Bomb for Extra Life 2023 وساعد في إحداث فرق!

إنه ذلك الوقت من العام مرة أخرى، حيث يجتمع مجتمع الألعاب معًا لدعم قضية عظيمة - حياة إضافية! بصفتي قائد فريق Giant Bomb، يسعدني أن أعلن أننا نستعد لعام آخر مذهل من جمع التبرعات والبث المباشر.

Extra Life هو ماراثون ألعاب سنوي يجمع الأموال لمستشفيات شبكة معجزة الأطفال. يشارك اللاعبون من جميع أنحاء العالم من خلال بث طريقة لعبهم وتشجيع التبرعات من مشاهديهم. وكانت Giant Bomb داعمًا فخورًا لهذا الحدث لسنوات عديدة، وذلك بفضل المشاهدين مثلك.

ستكون عطلة نهاية الأسبوع المجتمعية لدينا مليئة بالمحتوى المثير. لدينا تشكيلة مذهلة من القائمين على البث الذين تطوعوا بوقتهم للعب الألعاب وجمع الأموال للأطفال المحتاجين. من الألعاب متعددة اللاعبين إلى الألعاب الكلاسيكية القديمة، هناك ما يستمتع به الجميع.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد! سيقوم أعضاء فريقنا ببث أسلوب اللعب الخاص بهم من الجمعة 3 نوفمبر إلى الأحد 5 نوفمبر. يمكنك العثور على الجدول الكامل على موقعنا الرسمي، Giantbomb.com/chat.

ولكن ما يجعل لعبة Extra Life مميزة حقًا هو الجهد الجماعي الذي يبذله اللاعبون لتوحيد قواهم لدعم قضية مشتركة. يتعلق الأمر بإحداث فرق وإظهار للعالم أن الألعاب يمكن أن تكون قوة من أجل الخير.

فكيف يمكن أن تحصل على المشاركة؟ هناك عدة طرق يمكنك من خلالها المساهمة في جهود جمع التبرعات لدينا. أولاً، تابع مجموعات البث المجتمعية وأظهر دعمك. شارك في الدردشة، وشجع القائمين على البث، وفكر في التبرع. كل مساهمة، كبيرة أو صغيرة، لها تأثير مفيد.

يمكنك أيضًا المساعدة في نشر الكلمة حول Extra Life وTeam Giant Bomb. شارك منشوراتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، وأخبر أصدقائك وعائلتك، وشجعهم على التبرع أيضًا. وبالطبع، إذا كنت قادرًا على ذلك، ففكر في التبرع بنفسك. يذهب كل دولار نحو توفير الرعاية الطبية الحيوية للأطفال الذين يواجهون تحديات صحية.

انضم إلينا في هذه الرحلة لإحداث فرق. معًا، دعونا نجعل Extra Life 2023 حدثًا آخر لا يُنسى. لأنه عندما يتحد اللاعبون، يمكن أن تحدث أشياء لا تصدق.

أسئلة وأجوبة

ما هي الحياة الإضافية؟

Extra Life هو ماراثون ألعاب يجمع الأموال لمستشفيات شبكة معجزة الأطفال. يقوم المشاركون ببث طريقة لعبهم وتشجيع المشاهدين على التبرعات.

متى يتم بث Team Giant Bomb؟

سيتم بث أعضاء فريق Giant Bomb من الجمعة 3 نوفمبر إلى الأحد 5 نوفمبر. يمكنك العثور على الجدول الزمني الكامل على موقعنا، Giantbomb.com/chat.

كيف يمكنني المساهمة؟

يمكنك المساهمة من خلال الاستماع إلى مجموعات البث المجتمعية والمشاركة في الدردشة والتبرع. يمكنك أيضًا المساعدة في نشر الكلمة حول Extra Life وTeam Giant Bomb من خلال مشاركة منشوراتنا وتشجيع الآخرين على التبرع.

أين يمكنني التبرع؟

يمكنك التبرع لجهود جمع التبرعات الخاصة بـ Team Giant Bomb's Extra Life على عنوان URL tinyurl.com/GBXL2023.

هل يمكنني الانضمام إلى فريق Giant Bomb؟

قطعاً! إذا كنت مهتمًا بالانضمام إلى Team Giant Bomb والبث المباشر لـ Extra Life 2023، فتواصل مع (Turbo)Shawn، قائد فريقنا، لمزيد من المعلومات. دعونا نحدث فرقا معا!