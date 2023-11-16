عزز خصوصيتك باستخدام ميزة فحص الخصوصية الجديدة في واتساب

قدم تطبيق WhatsApp مؤخرًا ميزة فحص الخصوصية لكل من أجهزة Android وiOS، بهدف تعزيز الإجراءات الأمنية لتطبيق الوسائط الاجتماعية المستخدم على نطاق واسع. تعمل هذه الميزة الجديدة، كما تصفها Meta، كدليل شامل لمساعدة المستخدمين على التنقل عبر إعدادات الخصوصية المهمة، مما يمكنهم من تحديد مستوى الحماية المناسب. بمجرد اختيار "بدء الفحص" في إعدادات الخصوصية الخاصة بهم، يمكن للمستخدمين بسهولة تعزيز أمان رسائلهم ومكالماتهم ومعلوماتهم الشخصية.

لتحقيق أقصى استفادة من ميزة فحص الخصوصية على هاتفك، اتبع هذه الخطوات البسيطة:

1. افتح تطبيق WhatsApp وانتقل إلى قائمة الإعدادات على جهاز iOS أو Android الخاص بك.

2. في الجزء العلوي من الشاشة، ستلاحظ لافتة تطالبك ببدء فحص الخصوصية. انقر عليه.

3. ومن هناك، يمكنك استكشاف خيارات متنوعة لضبط إعدادات الخصوصية وفقًا لتفضيلاتك.

يوفر فحص الخصوصية العديد من الإعدادات المهمة التي يمكنك تخصيصها لتحسين خصوصيتك:

1. التحكم في من يمكنه الاتصال بك: باستخدام هذا الإعداد، يمكنك إدارة من يمكنه التواصل معك ومنع المكالمات والرسائل غير المرغوب فيها. بالإضافة إلى ذلك، لديك القدرة على التحكم في من يمكنه إضافتك إلى المجموعات، وإسكات المتصلين غير المعروفين، وإدارة جهات الاتصال المحظورة.

2. حدد من يمكنه الوصول إلى معلوماتك الشخصية: تولى مسؤولية معلوماتك الشخصية عن طريق تحديد الجمهور الذي تريد مشاركة التفاصيل معه مثل حالتك ونشاطك على الإنترنت. يمكنك أيضًا تحديد من يمكنه رؤية صورة ملفك الشخصي والوصول إلى حالة آخر ظهور لك. علاوة على ذلك، لديك خيار إدارة إيصالات القراءة.

3. إدارة رؤية الرسالة: قم بتقييد الوصول إلى رسائلك ووسائطك عن طريق تعديل مؤقت الرسائل الافتراضي والاستفادة من النسخ الاحتياطية المشفرة من طرف إلى طرف.

4. أضف طبقة إضافية من الأمان: قم بحماية حساب WhatsApp الخاص بك بشكل أكبر من خلال تمكين ميزة قفل بصمة الإصبع والتحكم في التحقق بخطوتين.

من خلال الاستفادة من ميزة فحص الخصوصية في WhatsApp، يمكنك تعزيز خصوصيتك والشعور براحة البال أثناء استخدام تطبيق المراسلة الشهير. ابق آمنًا واستمتع بتجربة أكثر أمانًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هي ميزة فحص الخصوصية في واتساب؟

تعد ميزة فحص الخصوصية في WhatsApp بمثابة ميزة تم تقديمها حديثًا لتوجيه المستخدمين عبر إعدادات الخصوصية الحيوية، وتقديم المساعدة خطوة بخطوة للمساعدة في تعزيز أمان رسائلهم ومكالماتهم ومعلوماتهم الشخصية.

2. كيف يمكنني الوصول إلى فحص الخصوصية على واتساب؟

للوصول إلى فحص الخصوصية، افتح WhatsApp على جهاز iOS أو Android الخاص بك وانتقل إلى قائمة الإعدادات. ابحث عن الشعار الموجود أعلى الشاشة والذي يطالبك ببدء فحص الخصوصية. انقر عليها لبدء تخصيص إعدادات الخصوصية الخاصة بك.

3. ما هي الإعدادات التي يمكنني ضبطها باستخدام فحص الخصوصية؟

يتيح لك فحص الخصوصية ضبط الإعدادات المختلفة، بما في ذلك التحكم في من يمكنه الاتصال بك وإدارة رؤية المعلومات الشخصية وتعيين مؤقتات الرسائل وإضافة طبقات أمان إضافية مع حماية بصمات الأصابع والتحقق بخطوتين.

مصادر:

– واتساب [https://www.whatsapp.com/]

– ميتا [https://about.fb.com/meta/]