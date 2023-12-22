Pop Star Sia تكافئ المتسابقين المفضلين من الموسم 45 من Survivor

ملخص:

كشفت نجمة البوب ​​سيا، المعروفة بكرمها تجاه المتسابقات في برنامج Survivor، عن لاعبيها المفضلين في الموسم الأخير من برنامج تلفزيون الواقع CBS. كاتوراه توبس، وهي من المعجبين المميزين ومحامية من نيويورك، كانت الخيار الأفضل لـ Sia وحصلت على أكثر من 100,000 دولار. بالإضافة إلى ذلك، تلقى كاليب جيبريوولد، بائع برمجيات، وجاكوب أوكين، المحامي، 15,000 دولار لكل منهما من المغني. تقدم Sia الأموال للاعبيها المفضلين في Survivor منذ عام 2016، وقد جمعت أكثر من مليون دولار من هدايا المتسابقين. هذا الموسم، برز Dee Valladares باعتباره الفائز في Survivor Season 1، متغلبًا على Austin Li Coon وO’Kane في التصويت النهائي للجنة التحكيم بنتيجة 45-5-3. فالاداريس، سيدة أعمال تبلغ من العمر 0 عامًا من ميامي، تفوقت على منافسيها وتغلبت عليهم وتفوقت عليهم، وحصلت على جائزة المليون دولار ولقب Sole Survivor.

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تواصل نجمة البوب ​​سيا تقليدها في دعم المتسابقين الناجين

في عرض مؤثر من التقدير والدعم، كافأت نجمة البوب ​​سيا مرة أخرى متسابقيها المفضلين من الموسم 45 من Survivor. اشتهرت الفنانة المرشحة لجائزة جرامي بكرمها، وكانت تقدم الأموال للاعبين المستحقين منذ عام 2016، حيث جمعت ما مجموعه أكثر من مليون دولار. في هدايا المتسابقين.

كشفت سيا هذا الموسم عن أفضل ثلاثة اختيارات لها من الموسم الأخير من برنامج المنافسة الواقعي على شبكة سي بي إس. حصلت كاتوراه توبس، المحامية من نيويورك والمعجبة المميزة، على أعلى وسام بالإضافة إلى مكافأة كبيرة تزيد عن 100,000 دولار. أظهر Topps، الذي بدأ في البداية مع قبيلة Belo، طريقة لعب رائعة ووصل إلى نهاية الموسم قبل أن يتم إقصاؤه.

تقدير سيا لم ينته عند هذا الحد. حصل كل من كاليب جيبريوولد، بائع برمجيات من قبيلة اللولو، وجاكوب "جيك" أوكين، المحامي من قبيلة بيلو، على 15,000 ألف دولار من المغني "Unstoppable". جذبت أدائهم طوال الموسم انتباه سيا، وأرادت إظهار دعمها لجهودهم.

في هذه الأثناء، في النهاية المثيرة، برزت دي فالاداريس كفائزة في الموسم 45 من Survivor. وباعتبارها سيدة أعمال تبلغ من العمر 26 عامًا من ميامي، تفوقت فالاداريس على منافسيها وتغلبت عليهم وتفوقت عليهم في المنافسة الشديدة التي جرت في فيجي. بعد 26 يومًا مرهقة، حصل Valladares على لقب Sole Survivor، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى البالغة مليون دولار.

يضيف تقدير Sia وجوائزها المالية طبقة إضافية من الإثارة والتقدير للعمل الجاد واللعب الاستراتيجي الذي أظهره المتسابقون طوال الموسم. إن تقليدها المتمثل في دعم لاعبي Survivor لا يجذب الانتباه إلى إنجازاتهم فحسب، بل يُظهر أيضًا إعجابها ببرنامج الواقع الشهير.