Assassin's Creed Red Samurai تأخذ اللاعبين في رحلة مثيرة للانتقام والفداء

الكشف عن القصة الرائدة لـ Yasuke وNaoe في عالم Assassin's Creed

Assassin's Creed Red Samurai، الإصدار المرتقب من سلسلة Assassin's Creed، مصمم لتعريف اللاعبين بقصة آسرة غارقة في التاريخ والخيال المُعاد تصوره. في تقرير حصري صادر عن Insider Gaming، تم الكشف عن أن بطل اللعبة الذكور، Yasuke، يستمد الإلهام من الساموراي الأفريقي الواقعي الذي يحمل نفس الاسم. ومع ذلك، قامت Ubisoft بنسج الخيال ببراعة في قصة Yasuke، مما خلق تجربة فريدة وآسرة للاعبين.

يواجه ياسوكي، الذي كان عبدًا على متن سفينة مصيرية، مأساة لا يمكن تصورها عندما أودى هجوم عنيف بحياة جميع من كانوا على متنها، بما في ذلك أحبائه. تم إنقاذ ياسوكي وإحضاره إلى اليابان، ليجد نفسه تحت وصاية الساموراي الشهير نوبوناغا. في لعبة Assassin's Creed Red Samurai، سيشهد اللاعبون تحول Yasuke من ناجٍ إلى ساموراي أثناء تنقله في المناظر الطبيعية المضطربة لليابان الإقطاعية.

تتعاون بطلة اللعبة مع Yasuke، Naoe Fujibayashi، وهي محاربة شجاعة تسعى للانتقام بعد وفاة والدها المفاجئة. وُلِد Naoe في سلالة من نينجا Iga الأسطوريين، ويتشابك سعي Naoe للانتقام مع رحلة Yasuke الخاصة، مما يؤدي إلى تحالفات غير متوقعة وتصميم مشترك على توحيد اليابان.

يرافق Yasuke وNaoe في سعيهما لتحقيق العدالة مجموعة من الشخصيات التاريخية البارزة، مثل Oda Nobunaga، وAkechi Mitsuhide، وHattori Hanzo. تقدم Assassin's Creed Red Samurai تجربة غامرة من خلال مزج الروايات الخيالية المصممة بعناية مع النسيج الغني للتاريخ الحقيقي.

أسئلة وأجوبة:

س: هل ياسوكي شخصية تاريخية حقيقية؟

ج: نعم، كان ياسوكي شخصًا حقيقيًا وهو أول بطل في Assassin's Creed مقتبس من شخصية تاريخية.

س: ما هي العلاقة بين ياسوكي وناوي؟

ج: في بداية اللعبة، كان ياسوكي وناو أعداء، لكنهما أصبحا فيما بعد حليفين في سعيهما لتوحيد اليابان.

س: ما هي الشخصيات التاريخية التي ستظهر في Assassin's Creed Red Samurai؟

ج: إلى جانب Yasuke وNaoe، يمكن للاعبين توقع أمثال Fujibayashi Nagato وOda Nobunaga وAkechi Mitsuhide وHattori Hanzo وToyotomi Hideyoshi وKōdai-in وOichi وAshikaga Yoshiaki وAkechi Kagemitsu وغيرهم الكثير.

س: هل ستستخدم Ubisoft اسم Yasuke الحقيقي في اللعبة؟

ج: لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت Ubisoft ستستخدم اسم Yasuke الحقيقي في الإصدار الأخير من Assassin's Creed Red Samurai.

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