اتخذ لاعب الوسط في ولاية أوهايو كايل ماكورد قرارًا مفاجئًا بالدخول إلى بوابة الانتقالات هذا الشتاء، تاركًا المدرب رايان داي والمدرب السابق أوربان ماير في حيرة. قاد ماكورد، الذي تم اختياره لاعب الوسط الأساسي لفريق Buckeyes في بداية الموسم، الفريق إلى رقم قياسي مثير للإعجاب 11-1 ورمى مسافة 3,170 ياردة و24 هبوطًا. ومع ذلك، فإن قراره باستكشاف خيارات أخرى قد ترك الكثير من الناس يتساءلون عن منطقه.

وفي حديثه إلى موقع On3.com، أعرب ماير عن حيرته بشأن اختيار ماكورد، مشيرًا إلى أنه يجد صعوبة في فهمه. وشدد على أن ولاية أوهايو هي أفضل مكان للاعب الوسط الشاب لتطوير إمكاناته وتعظيمها. وفي حين أن البرامج الأخرى قد تقدم له دورًا أساسيًا، إلا أن ماير يعتقد أن عقلية المنافسة وشحذ الحديد في ولاية أوهايو لا يمكن تكرارها في أي مكان آخر.

وأوضح ماير أن تعليقاته لم يكن المقصود منها انتقاد ماكورد بل كانت انعكاسًا لإيمانه القوي ببرنامج Buckeyes. واعترف بأنه معجب بماكورد والموقف الصعب الذي كان فيه لاعب الوسط طوال الموسم. ومع ذلك، فإن قناعة ماير الراسخة هي أن البقاء مع ولاية أوهايو سيكون القرار الأفضل لنمو ماكورد كلاعب.

يبقى أن نرى ما إذا كان ماكورد سيشارك في مباراة كوتون باول القادمة في ولاية أوهايو ضد ميسوري. لم يكن المدرب ريان داي ملتزمًا بشأن وضع ماكورد، تاركًا التكهنات مفتوحة فيما يتعلق بمستقبل لاعب الوسط مع فريق Buckeyes.

وبينما يواصل مجتمع كرة القدم الجامعي تحليل قرار انتقال ماكورد، هناك شيء واحد واضح: لقد فاجأ القرار مدربيه ومشجعيه، مما تركهم يبحثون عن إجابات في محاولة لفهم اختياره.