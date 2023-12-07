المحامي المفصول يزعم سوء السلوك في مكتب المدعي العام في نيويورك

تحدث محامٍ كبير سابق في مكتب المدعي العام في نيويورك علنًا عن سوء السلوك المزعوم من قبل المدعي العام خوسيه مالدونادو، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا. يزعم المحامي جون أوليسكي أنه قضى عامين في إثارة المخاوف بشأن تضارب المصالح المحتمل في مالدونادو والعلاقات المهنية المثيرة للجدل قبل طرده في أكتوبر.

وقد رفضت مصادر مجهولة ادعاءات أوليسكي ووصفتها بأنها "ثأر شخصي" و"بيان"، لكنه متمسك بادعاءاته. سلط تقريره عن مالدونادو الضوء على مزاعم العنصرية في دعوى التمييز المستمرة بالإضافة إلى اتهامات بتزوير سيرته الذاتية وإخفاء تضارب المصالح. أثار أوليسكي أيضًا مخاوف بشأن تورط مالدونادو السابق مع منظمة غير ربحية وعلاقته العرضية بالرئيس السابق دونالد ترامب.

ينفي مكتب المدعي العام في نيويورك تجاهل تقرير أوليسكي، مشيرًا إلى أنهم يأخذون كل شكوى على محمل الجد ويتخذون دائمًا الإجراء المناسب عند الضرورة. كما رفضوا المزاعم الموجهة ضد مالدونادو فيما يتعلق بالعنصرية وتورطه في المنظمة غير الربحية.

يعتقد أوليسكي أن طرده كان محاولة لإسكاته. ويدعي أنه أُجبر على أخذ إجازة طويلة واتُهم بسلوك غير منتظم بعد أن أثار مخاوفه داخلياً. قبل وقت قصير من إنهاء عمله، أرسل تقريره عبر البريد الإلكتروني إلى العديد من زملائه واتهم المكتب بمحاولة ترهيبه وإسكاته.

وقد وقف مكتب المدعي العام في نيويورك خلف مالدونادو، ووصفه بأنه "موظف حكومي رائع" كرس حياته المهنية لحماية سكان نيويورك والنضال من أجل العدالة.

ومن غير الواضح حاليًا ما إذا كان سيتم إجراء أي تحقيق في مزاعم أوليسكي.