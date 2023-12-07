Lutra AI: ثورة في سير عمل الذكاء الاصطناعي للمستخدمين غير التقنيين

ملخص: تهدف شركة Lutra AI، وهي شركة ناشئة أسسها Jiquan Ngiam وفريقه المكون من خمسة أصدقاء، إلى إحداث ثورة في سير عمل الذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء مساعدين متخصصين يمكنهم أتمتة المهام دون الحاجة إلى خبرة فنية. على عكس الشركات الأخرى في هذا المجال، تتبع Lutra نهجًا يعتمد على الكود أولاً وتركز على مهام محددة لضمان الأمان والموثوقية وتحسين النتائج. حصلت الشركة مؤخرًا على تمويل أولي بقيمة 3.8 مليون دولار وتخطط لتوسيع قاعدة عملائها مع التركيز على تطوير المنتجات وملاءمتها للسوق.

تُحدث Lutra AI، وهي شركة ناشئة تم إطلاقها في أبريل من هذا العام، ثورة في مجال سير عمل الذكاء الاصطناعي. أسسها Jiquan Ngiam، الذي يتمتع بخبرة تمتد لعقد من الزمن في Coursera وGoogle، تُحدث الشركة ثورة في الطريقة التي يمكن بها للمستخدمين غير التقنيين الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مهامهم اليومية.

أدرك نجيام وفريقه إمكانية أتمتة الوظائف الهندسية التي يمكن أن تدعم غير المطورين. واستلهامًا من نماذج الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها المنصات السحابية، شرعوا في إنشاء مساعدين متخصصين يمكنهم أداء التفكير والتخطيط والترميز ومهام أخرى.

وكانت نتيجة جهودهم هي Lutra AI، وهي منصة تولد سير عمل الذكاء الاصطناعي من خلال اللغة الطبيعية. الهدف هو تمكين المستخدمين الذين ليس لديهم خبرة فنية من أتمتة المهام مثل إدارة البريد الإلكتروني والبحث عبر الإنترنت بسلاسة. يتكامل Lutra AI مع التطبيقات الشائعة مثل Google Workspaces وSlack، مما يسهل على المستخدمين تبسيط سير عملهم.

ما يميز Lutra AI عن منافسيها هو نهجها الذي يعتمد على الكود أولاً. ومن خلال إعطاء الأولوية للأمان والموثوقية أثناء تنفيذ سير عمل الذكاء الاصطناعي، تضمن المنصة حماية بيانات المستخدم في جميع الأوقات. علاوة على ذلك، تركز Lutra AI جهودها على مهام محددة بدلاً من محاولة استخدام نماذج لغوية كبيرة لكل شيء. يؤدي هذا النهج المستهدف إلى نتائج أفضل وتجربة مستخدم محسنة.

مع تمويل أولي بقيمة 3.8 مليون دولار من مستثمرين بما في ذلك Coatue Ventures وHustle Fund وMaven Ventures، خرجت Lutra AI مؤخرًا من وضع التخفي. وبينما تمر الشركة حاليًا بمرحلة الاختبار التجريبي الخاص مع مجموعة مختارة من العملاء، تخطط Ngiam لتوسيع قاعدة عملائها. سيتم أيضًا استثمار التمويل الإضافي في تطوير المنتج وتحقيق ملاءمة المنتج للسوق.

يتصور نجيام مستقبلًا يتم فيه دمج التكنولوجيا بسلاسة عبر جميع منصات البرمجيات، مما يسمح للشركات بالعمل بشكل أكثر فعالية. مع صعود التواجد الرقمي وزيادة استخدام البرامج، هذه هي اللحظة المناسبة لشركة Lutra AI لتمكين الشركات من خلال الأدوات التي يمكنها تحسين عملياتها اليومية.

مع استمرار Lutra AI في التطور واكتساب قوة الجذب، فهي على استعداد لتعطيل مشهد سير عمل الذكاء الاصطناعي، مما يوفر للمستخدمين غير التقنيين القدرة على تسخير قوة الذكاء الاصطناعي بطريقة سهلة الاستخدام وآمنة.