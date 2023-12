معرض العطلات من Devolver Digital يكشف عن تشكيلة مثيرة لعام 2024

By

استضافت Devolver Digital مؤخرًا عرض Devolver Public Access Holiday Special 2023 الذي طال انتظاره، مما يوفر للاعبين لمحة عن مستقبل الألعاب في عام 2024. وتضمن البث الاحتفالي مجموعة متنوعة من الفقرات الترفيهية، بما في ذلك عروض الطبخ والعروض الموسيقية، بالإضافة إلى ظهورات من أيقونات العيد الحبيبة. ومع ذلك، كان أبرز ما في هذا الحدث هو بلا شك الكشف عن تشكيلة الناشر المثيرة للعام المقبل.

إحدى الألعاب البارزة التي تم عرضها كانت لعبة "The Plucky Squire"، وهي لعبة أثارت إعجاب المشاهدين بآليات اللعب الفريدة التي تنحني للمنظور. قدم المخرجان المشاركان، جيمس تورنر وجوناثان بيدل، نظرة ثاقبة لرحلة بطل الرواية ومعركته ضد الساحر الخبيث، همجرومب. بينما يستعد اللاعبون للشروع في هذه المغامرة الملحمية على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وNintendo Switch وPlayStation 5 وXbox Series X | S، يمكنهم أن يتوقعوا سردًا آسرًا وعناصر لعب مبتكرة.

ومن بين الألعاب الأخرى المرتقبة التي تم تسليط الضوء عليها خلال الحدث لعبة "Pepper Grinder"، والتي تقدم للاعبين عالمًا سريع الخطى من التنقل القائم على الحفر. ظهر المطور Riv Hester أثناء العرض لتوضيح آليات اللعب المبهجة للعبة أثناء طهي بعض ملفات تعريف الارتباط الخاصة باللعبة. سيتعين على اللاعبين التنقل عبر العقبات المختلفة باستخدام تدريباتهم الموثوقة، واستخدام الإستراتيجية والمهارة للتغلب على الأعداء وحل الألغاز المعقدة.

كما حظي اللاعبون بمعاينة للعبة "Baby Steps"، وهي لعبة جديدة من تأليف Bennett Foddy وGabe Cuzzillo. استعرض المطورون رحلة بطل الرواية غير البطولي، نيت، وهو يتعثر في طريقه عبر عالم متغير ديناميكيًا. بفضل آليات اللعب الفريدة والأسلوب الفني الساحر، تعد لعبة Baby Steps بتقديم تجربة غامرة ومسلية على الكمبيوتر الشخصي وPlayStation 5.

ولم تتوقف شركة Devolver Digital عند هذا الحد، حيث كشفت أيضًا عن لعبة Stick it to the Stickman، وهي لعبة قتالية تعتمد على العصا تم تطويرها بواسطة Free Lives. عرض المقطع الدعائي عددًا كبيرًا من تقنيات القتال، مما شجع اللاعبين على التقدم للوظائف من خلال StickedIn، وهو موقع عمل خيالي ولكنه مسلي بشكل لا يصدق.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت Devolver Digital أن لعبة "Cricket Through the Ages" الحصرية الشهيرة على Apple Arcade ستشق طريقها إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية وSwitch في أوائل عام 2024، مما يمنح جمهورًا أوسع الفرصة للشروع في مغامرة عبر الزمن مع لمسة تحمل طابع لعبة الكريكيت.

على الرغم من أن العرض الخاص بالعطلة الخاص بالشركة لم يتضمن أي إعلانات محيرة للعقل، إلا أن Devolver Digital ظلت وفية لسمعتها في تقديم عرض غير تقليدي وجذاب. لقد ترك المشاهدون متحمسين وينتظرون بفارغ الصبر إصدار هذه العناوين القادمة، مما يضمن أن عام 2024 سيكون عامًا مبهجًا للاعبين.