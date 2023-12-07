منزل فيكتوري ساحر في السوق في سيويكلي

يقع هذا المنزل الفيكتوري الساحر في قلب مدينة Sewickley، ويوفر فرصة فريدة للمشترين الباحثين عن مزيج من الهدوء والراحة. يقع المنزل المكون من أربع غرف نوم وحمامين بين التجارة الصاخبة في القرية وجمال الطبيعة الهادئ، مما يوفر أفضل ما في العالمين.

إحدى الميزات البارزة للملكية هي الشرفة الأمامية الواسعة، والتي توفر إطلالات شاملة على الحي المحيط. توفر الشرفة أجواءً مثالية لتناول قهوة الصباح أو الاسترخاء في المساء، مع تعزيز الهدوء بسبب عدم وجود أضواء الشوارع التي تضيء الجزء الداخلي من المنزل.

يمثل المنزل، الذي تبلغ قيمته 320,000 ألف دولار، فرصة نادرة لامتلاك قطعة من تاريخ سيويكلي. كان السكن الفيكتوري شاغرًا في السابق منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وقد شهد إيجارًا جديدًا للحياة منذ أن اشترته مالكته الحالية، باربرا كوكس.

لقد انبهر سمسار العقارات ستيف روبرتس، من شركة Berkshire Hathaway Home Services، على الفور بسحر المنزل وشخصيته الفريدة. بدءًا من نظام الألوان الخارجي الجريء من اللون الأرجواني مع تقليم أخضر ليموني إلى موقعه المركزي داخل قرية سيويكلي، ينضح مكان الإقامة بجاذبية لا يمكن إنكارها.

يوفر المنزل مجموعة كبيرة من الإمكانيات مع طابقه الأول الفسيح الذي يضم صالتين وغرفة طعام ومطبخًا مزودًا بمخزن كبير الخدم. التركيبات العتيقة، مثل المغسلة المستقلة المصنوعة من الحديد الزهر ومجموعة التحف، تنقل السكان إلى عصر مضى. يضم الطابق الثاني أربع غرف نوم كبيرة الحجم وحمامين كاملين، في حين أن الطابق الثالث غير المكتمل حاليًا يحمل إمكانية التوسع في المستقبل.

بينما يحتفظ المنزل بسحره التاريخي، فقد خضع أيضًا للتحديثات اللازمة، بما في ذلك فرن جديد وكهرباء محدثة وإصلاحات للسقف والميزاب. والنتيجة هي ملكية جاهزة تسمح للمشترين بالانتقال إليها بسهولة وجعلها خاصة بهم.

بينما تستعد كوكس لتقليص حجمها ومغادرة منزلها المحبوب الذي دام عقدين من الزمن، فإنها تفكر في الذكريات والكنوز التي تراكمت لديها. بدءًا من مجموعتها الواسعة من الأعمال الفنية والاكتشافات الفريدة وحتى أرجوحة الشرفة الأمامية التي تبعث على الحنين إلى الماضي، يحمل كل عنصر مكانًا خاصًا في قلبها.

إذا كنت تبحث عن منزل يجمع بين الجمال التاريخي والراحة الحديثة والشعور بالانتماء للمجتمع، فلا تبحث سوى عن جوهرة سيويكلي هذه. لا تفوت فرصة جعل هذا المنزل منزلك.