Evernote لتطبيق حدود جديدة للمستخدمين المجانيين

أعلنت Evernote، منصة تدوين الملاحظات الشهيرة، أنه اعتبارًا من 4 ديسمبر، سيتم تقييد المستخدمين المجانيين بحد أقصى 50 ملاحظة ودفتر ملاحظات واحد. ويعني هذا التغيير، الذي كان قيد الاختبار، أن المستخدمين الذين لديهم حجم كبير من الملاحظات سيحتاجون إلى التفكير في الترقية إلى إحدى خطط Evernote المدفوعة أو استكشاف منصات بديلة لتدوين الملاحظات.

في حين أن المستخدمين الذين يمتلكون أكثر من 50 ملاحظة أو دفتر ملاحظات واحد سيظلون قادرين على عرض المحتوى الحالي الخاص بهم وتحريره وتصديره ومشاركته وحذفه، فإن إنشاء ملاحظات أو دفاتر ملاحظات جديدة سيتطلب منهم حذف بعض المحتوى الحالي الخاص بهم للوفاء بالحدود الجديدة . أشارت Evernote إلى أن هذا لن يؤثر على غالبية المستخدمين المجانيين، حيث أنهم عادة ما يكونون أقل من الحد المعين. ومع ذلك، فإن المستخدمين الذين يعتمدون بشكل كبير على الإصدار المجاني قد يتأثرون بمجرد دخول القيود الجديدة حيز التنفيذ.

ويأتي قرار تنفيذ هذه التغييرات بعد أن استحوذت شركة Bending Spoons على Evernote في عام 2022 وواجهت عمليات تسريح للعمال في وقت سابق من هذا العام. وتشير الشركة إلى أنه تم إجراء التعديلات لضمان استدامة خدماتها ولتوفير تجربة أفضل لجميع المستخدمين.

بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في بدائل Evernote، هناك العديد من تطبيقات تدوين الملاحظات الجديرة بالملاحظة المتاحة. تأكد من الاطلاع على مجموعتنا الشاملة لأفضل تطبيقات تدوين الملاحظات للعثور على التطبيق الذي يناسب احتياجاتك. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت مهتمًا بنقل ملاحظاتك من Evernote إلى نظام أساسي آخر، فلدينا دليل مفيد لمساعدتك في هذه العملية.

لقد دفعت القيود القادمة لـ Evernote المستخدمين إلى تقييم ممارساتهم الحالية في تدوين الملاحظات واستكشاف البدائل التي تتوافق مع متطلباتهم. مع استمرار تطور مشهد تطبيقات تدوين الملاحظات، يتم حث المستخدمين على إيجاد الحل الذي يناسب سير عملهم على أفضل وجه ويوفر الميزات والقدرات اللازمة لاحتياجاتهم الإنتاجية والتنظيمية.

الأسئلة المتكررة

ما هي الحدود الجديدة للمستخدمين المجانيين في Evernote؟

بدءًا من 4 ديسمبر، سيتم تقييد المستخدمين المجانيين بحد أقصى 50 ملاحظة ودفتر ملاحظات واحد.

هل لا يزال بإمكاني الوصول إلى ملاحظاتي ودفاتر ملاحظاتي الحالية وتحريرها إذا تجاوزت الحدود الجديدة؟

نعم، لقد أكدت Evernote أن المستخدمين سيظلون قادرين على عرض الملاحظات ودفاتر الملاحظات الحالية وتحريرها وتصديرها ومشاركتها وحذفها، حتى لو تجاوزوا الحدود الجديدة.

ماذا علي أن أفعل إذا تجاوزت الحدود الجديدة وأردت إنشاء ملاحظات أو دفاتر ملاحظات جديدة؟

إذا تجاوزت الحدود الجديدة، فستحتاج إلى حذف بعض ملاحظاتك أو دفاتر ملاحظاتك الحالية لإنشاء ملاحظات أو دفاتر ملاحظات جديدة ضمن الحدود المحددة.

هل هناك تطبيقات بديلة لتدوين الملاحظات يمكنني وضعها في الاعتبار؟

نعم، هناك العديد من تطبيقات تدوين الملاحظات المتوفرة في السوق. ألقِ نظرة على مجموعتنا لأفضل تطبيقات تدوين الملاحظات لاكتشاف بدائل لتطبيق Evernote.

كيف يمكنني نقل ملاحظاتي من Evernote إلى منصة أخرى؟

إذا كنت مهتمًا بترحيل ملاحظاتك من Evernote إلى نظام أساسي مختلف، فلدينا دليل متاح لمساعدتك في هذه العملية.