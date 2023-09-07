حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

الأخبار

تواجه أسهم شركة Apple ضغوطًا بسبب حظر الحزب الشيوعي الصيني على أجهزة iPhone

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 7، 2023
تواجه أسهم شركة Apple ضغوطًا بسبب حظر الحزب الشيوعي الصيني على أجهزة iPhone

في مذكرة حديثة، كررت شركة Evercore ISI تصنيف الأداء المتفوق لشركة Apple Inc. وحددت سعرًا مستهدفًا لمدة 12 شهرًا بقيمة 210.00 دولارات. ومع ذلك، واجه سهم شركة أبل ضغوطًا هبوطية في الأيام القليلة الماضية بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.

وظهر تطور جديد عندما أُعلن أن الحزب الشيوعي الصيني أصدر تعليماته لموظفيه بعدم استخدام هواتف Apple iPhone أو غيرها من الأجهزة الأجنبية في مهامهم المهنية. ومن المتوقع أن يؤثر هذا الحظر على شركة Apple نظرًا لأن الصين تمثل حوالي 19% من إيرادات الشركة، مع انحراف كبير نحو iPhone وApp Store.

على الرغم من أنه لا يزال من غير المؤكد مدى أهمية التأثير، يعتقد المحللون في Evercore أن هذه المشكلة هي مصدر قلق رئيسي أكثر من كونها شيئًا سيكون له تأثير مادي على الأداء المالي لشركة Apple. ويشيرون إلى أن المسؤولين الحكوميين في الصين كانوا على الأرجح يتجنبون بالفعل منتجات أبل حتى قبل تنفيذ الحظر الرسمي.

علاوة على ذلك، فإن هذا الحظر أصبح ساري المفعول بالفعل إلى حد ما، ومن المتوقع أن ينطبق في المقام الأول على الأفراد رفيعي المستوى المسؤولين عن التخطيط الاستراتيجي وصنع القرار داخل المنظمات الصينية. ومن غير المرجح أن يشمل قوة عاملة كبيرة أو أن يكون له تأثير كبير على القوة الشرائية الإجمالية للموظفين الصينيين.

ونتيجة لهذه الأخبار، انخفضت أسهم شركة أبل (AAPL) بنسبة 3.23٪ في تعاملات بعد الظهر يوم الخميس.

بشكل عام، في حين أن الحظر الذي فرضه الحزب الشيوعي الصيني على أجهزة iPhone من Apple قد خلق بعض الضغوط الهبوطية على أسهم الشركة، فإن مدى التأثير لا يزال غير مؤكد. وقد تساعد هيمنة شركة أبل على فئة الهواتف الذكية المتطورة في الصين، إلى جانب أداء إيراداتها القوي في السنوات الأخيرة، في تخفيف أي آثار سلبية محتملة.

مصادر:
- رويترز

By مامفو بريشيا

منشور له صلة

الأخبار

إحداث ثورة في الصناعات: مستقبل التصنيع العالمي المتكامل للكمبيوتر

سبتمبر 7، 2023
الأخبار

تطلق Cisco تصحيحات للثغرات الأمنية الحرجة في منصة BroadWorks

سبتمبر 7، 2023 غابرييل بوتا
الأخبار

دور الدوائر المتكاملة في تطور تكنولوجيا الإنترنت

سبتمبر 7، 2023

فاتك

الأخبار

إحداث ثورة في الصناعات: مستقبل التصنيع العالمي المتكامل للكمبيوتر

سبتمبر 7، 2023 0 تعليقات
علوم

يستخدم علماء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا مفهوم إلغاء الضوضاء لتعزيز التماسك في الأنظمة الكمومية

سبتمبر 7، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
الأخبار

تطلق Cisco تصحيحات للثغرات الأمنية الحرجة في منصة BroadWorks

سبتمبر 7، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
تكنولوجيا

التخطيط المركب: دمج شركتين لإدارة الثروات رقميًا

سبتمبر 7، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات