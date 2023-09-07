تواجه أسهم شركة Apple ضغوطًا بسبب حظر الحزب الشيوعي الصيني على أجهزة iPhone

في مذكرة حديثة، كررت شركة Evercore ISI تصنيف الأداء المتفوق لشركة Apple Inc. وحددت سعرًا مستهدفًا لمدة 12 شهرًا بقيمة 210.00 دولارات. ومع ذلك، واجه سهم شركة أبل ضغوطًا هبوطية في الأيام القليلة الماضية بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.

وظهر تطور جديد عندما أُعلن أن الحزب الشيوعي الصيني أصدر تعليماته لموظفيه بعدم استخدام هواتف Apple iPhone أو غيرها من الأجهزة الأجنبية في مهامهم المهنية. ومن المتوقع أن يؤثر هذا الحظر على شركة Apple نظرًا لأن الصين تمثل حوالي 19% من إيرادات الشركة، مع انحراف كبير نحو iPhone وApp Store.

على الرغم من أنه لا يزال من غير المؤكد مدى أهمية التأثير، يعتقد المحللون في Evercore أن هذه المشكلة هي مصدر قلق رئيسي أكثر من كونها شيئًا سيكون له تأثير مادي على الأداء المالي لشركة Apple. ويشيرون إلى أن المسؤولين الحكوميين في الصين كانوا على الأرجح يتجنبون بالفعل منتجات أبل حتى قبل تنفيذ الحظر الرسمي.

علاوة على ذلك، فإن هذا الحظر أصبح ساري المفعول بالفعل إلى حد ما، ومن المتوقع أن ينطبق في المقام الأول على الأفراد رفيعي المستوى المسؤولين عن التخطيط الاستراتيجي وصنع القرار داخل المنظمات الصينية. ومن غير المرجح أن يشمل قوة عاملة كبيرة أو أن يكون له تأثير كبير على القوة الشرائية الإجمالية للموظفين الصينيين.

ونتيجة لهذه الأخبار، انخفضت أسهم شركة أبل (AAPL) بنسبة 3.23٪ في تعاملات بعد الظهر يوم الخميس.

بشكل عام، في حين أن الحظر الذي فرضه الحزب الشيوعي الصيني على أجهزة iPhone من Apple قد خلق بعض الضغوط الهبوطية على أسهم الشركة، فإن مدى التأثير لا يزال غير مؤكد. وقد تساعد هيمنة شركة أبل على فئة الهواتف الذكية المتطورة في الصين، إلى جانب أداء إيراداتها القوي في السنوات الأخيرة، في تخفيف أي آثار سلبية محتملة.

مصادر:

- رويترز