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تباطأ تضخم التجزئة في أغسطس، لكنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الهندي

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 12، 2023
تباطأ تضخم التجزئة في أغسطس، لكنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الهندي

كشفت أحدث البيانات الرسمية الصادرة يوم الثلاثاء أن التضخم في قطاع التجزئة في الهند تباطأ في أغسطس إلى 6.83٪ مقارنة بالعام الماضي. ومع ذلك، لا يزال المعدل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الهندي البالغ 4% (+/-2). وفي يوليو، وصل التضخم الاستهلاكي إلى أعلى مستوى له منذ 15 شهرًا عند 7.44%.

ويمكن أن يعزى انخفاض التضخم إلى انخفاض أسعار زيت الطعام وانخفاض طفيف في تضخم الخضروات. وانخفض المؤشر المجمع لأسعار المواد الغذائية إلى 9.94% في أغسطس مقارنة بارتفاع قدره 11.51% في الشهر السابق. وهذا يشير إلى استقرار تدريجي لأسعار المواد الغذائية.

ومن المهم أن نلاحظ أن التضخم في قطاع التجزئة ظل أعلى من الهدف المنشود لعدة أشهر. يمكن أن يكون لمعدل التضخم المرتفع المستمر آثار سلبية على الاقتصاد، بما في ذلك انخفاض القوة الشرائية وزيادة تكاليف الإنتاج للشركات. يراقب بنك الاحتياطي الهندي الوضع عن كثب وينفذ تدابير مختلفة للسيطرة على التضخم.

التضخم هو المعدل الذي يرتفع به المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، وبالتالي تنخفض القوة الشرائية للعملة. وهو مؤشر اقتصادي مهم تستخدمه البنوك المركزية، مثل بنك الاحتياطي الهندي، لاتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية.

وفي حين أن انخفاض التضخم في قطاع التجزئة يعد تطورا إيجابيا، فمن الضروري مواصلة مراقبة الوضع لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق المطلوب. وسوف تلعب الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسعار المواد الغذائية والسيطرة على التضخم دورا حاسما في دعم النمو الاقتصادي والاستقرار.

مصادر:
- "تباطأ معدل التضخم في قطاع التجزئة إلى 6.83% في أغسطس مقارنة بالعام الماضي" - HT Media Limited
- بنك الاحتياطي الهندي

By غابرييل بوتا

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