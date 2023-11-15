تحسين توصيل المحتوى المبني على الأدلة على وسائل التواصل الاجتماعي

في العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم، تستمر المعركة ضد المعلومات المضللة على منصات التواصل الاجتماعي. وقد سلط انتشار الأكاذيب الطبية خلال جائحة كوفيد-19 وتأثير المعلومات السياسية المضللة على الانتخابات الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة هذه القضية. ولمكافحة المعلومات المضللة، حدد الخبراء ثلاثة أصحاب مصلحة رئيسيين: مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، والجهات التنظيمية الحكومية، ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي نفسها.

يعد تشجيع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على تثقيف أنفسهم حول الموضوع والوعي بالتكتيكات المستخدمة لنشر المعلومات الخاطئة أحد الأساليب. ونحث الهيئات الحكومية على التعاون مع منصات وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم ومنع انتشار المعلومات الخاطئة. ومع ذلك، تعتمد كل هذه الجهود على توفر المحتوى الموثوق، والذي ليس من السهل دائمًا العثور عليه، كما كشفت دراستنا الأخيرة المنشورة في مجلة التواصل الصحي.

في دراستنا، قمنا بتحليل 300 مشاركة ذات صلة بأبحاث الصحة العقلية من منظمتين أستراليتين بارزتين لأبحاث الصحة العقلية. كان التحدي الذي واجهناه هو العثور على الأدلة وراء هذه المنشورات. ومن المثير للصدمة أن فريقنا وافق فقط على وجود معلومات قائمة على الأدلة في المنشورات بنسبة 56% من الوقت، مما يشير إلى أنه حتى الخبراء كافحوا لتحديد المحتوى الموثوق به.

تثير هذه النتيجة تساؤلات حول التمييز بين المعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة وما نشير إليه باسم "المعلومات ذات الجودة الرديئة". تحدث المعلومات ذات الجودة الرديئة عندما لا يكون مستوى الأدلة الداعمة للمنشور واضحًا، حتى بالنسبة لأولئك الذين حصلوا على تدريب مكثف في هذا المجال.

في حين أن بعض المنشورات أشارت إلى مصادر قائمة على الأدلة مثل الأوراق التي راجعها النظراء، فإن الأغلبية اعتمدت على آراء الخبراء أو المقالات الإخبارية. وهذا يضع العبء على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لبذل جهد كبير للتحقق من موثوقية المحتوى، وهو الأمر الذي غالبًا ما يمثل تحديًا بسبب اللغة التقنية وتقييد الوصول إلى الموارد.

كباحثين، قمنا بتطوير مبادئ توجيهية قائمة على الأدلة للمساعدة في نشر أبحاث الصحة العقلية بشكل فعال على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. تؤكد هذه الإرشادات على أهمية إشراك الجمهور مع توصيل مصدر المعلومات والجمهور المستهدف بوضوح. ومن خلال استخدام الصور ومقاطع الفيديو والارتباطات التشعبية، يمكن للباحثين تعزيز المشاركة وتوفير مسارات يمكن الوصول إليها للتحقق من المعلومات البحثية.

تدعو إرشاداتنا إلى اتباع الأساليب التالية:

1. اذكر المعلومات ومصدرها بوضوح.

2. تحديد الجمهور المستهدف.

3. قم بدمج العناصر الإعلامية التي تعزز المنشور، وتوفر سياقًا إضافيًا.

4. قم بتضمين الارتباطات التشعبية للتحقق من صحة معلومات البحث.

5. تجنب الاستخدام المفرط للهاشتاجات.

من خلال اتباع هذه الإرشادات، يمكن للباحثين سد الفجوة بين المشاركة والمعلومات القائمة على الأدلة، مما يمكنهم من توصيل نتائج الأبحاث بشكل فعال إلى جمهور أوسع على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي الجهات المعنية الرئيسية في مكافحة المعلومات الخاطئة على وسائل التواصل الاجتماعي؟

ج: أصحاب المصلحة الرئيسيون هم مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، والجهات التنظيمية الحكومية، ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي نفسها.

س: ما هي النتيجة الرئيسية للدراسة؟

ج: وجدت الدراسة أن إثبات الأدلة وراء منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، حتى بالنسبة للخبراء، كان أمرًا صعبًا، مما يشير إلى عدم وجود محتوى قائم على الأدلة يمكن تحديده بشكل موثوق.

س: كيف يمكن للباحثين توصيل المحتوى المبني على الأدلة بشكل فعال؟

ج: يمكن للباحثين توصيل المحتوى المبني على الأدلة بشكل فعال من خلال ذكر المعلومات ومصدرها بوضوح، وتحديد الجمهور المستهدف، ودمج عناصر الوسائط، بما في ذلك الارتباطات التشعبية، وتجنب الاستخدام المفرط لعلامات التصنيف.

س: ما أهمية معالجة المعلومات الخاطئة على وسائل التواصل الاجتماعي؟

ج: يمكن أن يكون للمعلومات الخاطئة على وسائل التواصل الاجتماعي عواقب وخيمة، مثل نشر معلومات كاذبة حول العلاجات الطبية أو التأثير على نتائج الانتخابات، مما يجعل من الضروري مكافحة المعلومات الخاطئة وتعزيز المحتوى الموثوق.