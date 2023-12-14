اختتام حدث الضربة الأولى لـ EVE Vanguard بخطط مثيرة للمستقبل

لقد ترك حدث الضربة الأولى لـ EVE Vanguard الذي اختتم مؤخرًا اللاعبين ينتظرون بفارغ الصبر المرحلة التالية من اختبار اللعب. أعربت CCP Games، مطورة EVE Online، عن امتنانها للجماهير لمشاركتها في هذا الاختبار الأولي ووعدت بوجود المزيد من التجارب المثيرة في الطريق إلى إطلاق كامل لإطلاق النار من منظور الشخص الأول (FPS).

على الرغم من أن CCP Games لم تكشف عن أي أرقام محددة فيما يتعلق بمشاركة اللاعبين أو تأثير اختبار Vanguard على حركات تمرد القراصنة المستمرة عبر مجموعات النجوم في New Eden، إلا أنها انتقلت إلى Twitter لعرض بعض إنجازات اللاعبين البارزة. تضمنت هذه الأوسمة اللاعبين الذين حصلوا على أكبر عدد من عمليات القتل من جانب الطليعة، وعمليات القتل أثناء القتال، والمزيد.

على المستوى الشخصي، كانت تجربة Vanguard ممتعة للغاية للعديد من اللاعبين. لقد كانت فرصة القيام بدور أحد استنساخ Vanguard وإحداث الفوضى في ساحات القتال أمرًا صعبًا وممتعًا بشكل لا يصدق. على الرغم من مواجهة الهزيمة عدة مرات، فقد لقيت التجربة الشاملة استحسانًا كبيرًا.

على الرغم من أن اختبار اللعب First Strike استمر لمدة أربعة أيام فقط، إلا أنه بلا شك قدم معلومات قيمة لفريق ألعاب CCP. المطورون متحمسون للتعاون مع مجتمع اللاعبين لتحسين هذه الوحدة وتحسينها. خلال جلسة المعاينة، أعرب كل من CCP Burger وCCP Collins عن نيتهما إجراء العديد من الاختبارات، على الرغم من امتناعهما عن تحديد التواريخ.

الآن، قدم المطورون جدولًا زمنيًا أكثر تحديدًا. وكشف موقع Vanguard أن الحدث التالي من المقرر عقده في يناير 2024، مما يعني أن اللاعبين لن يضطروا إلى الانتظار طويلاً حتى المرحلة المثيرة التالية. في حين أن التفاصيل الدقيقة لا تزال غير معلنة في الوقت الحالي، فمن المتوقع أن تتم مشاركة المزيد من المعلومات بعد عطلة العطلة القادمة. في غضون ذلك، تهدف CCP Games إلى تحليل التعليقات الواردة من اختبار اللعب First Strike وكذلك منح فريقها المجتهد راحة يستحقها.

وفي الوقت نفسه، يشهد مجتمع EVE Online بأكمله شعورًا جديدًا بالحيوية مع الإصدار الأخير من Havoc، وهو التوسعة الثانية لعام 2023. ولا شك أن هذا التقارب في الأحداث يضيف إلى الإثارة والترقب المحيط بمستقبل Vanguard وعالم EVE Online بشكل عام. .