EVE Online: الإعلان عن اختبار Vanguard Alpha

أعلنت CCP Games للتو عن اختبار ألفا المرتقب للعبة EVE Online: Vanguard، وهي لعبة إطلاق النار القادمة من منظور الشخص الأول والتي تدور أحداثها في عالم EVE. سيمنح هذا الاختبار اللاعبين فرصة الحصول على اللعبة قبل نهاية العام.

من المقرر أن يتم تشغيل اختبار ألفا هذا، المسمى First Strike، في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر، ويهدف إلى جمع البيانات المهمة لألعاب CCP في بناء تجربة FPS جذابة ودعمها في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، سيكون للاختبار تأثير مباشر على عالم EVE نفسه.

أثناء الاختبار، ستتاح للاعبين الفرصة لاستكشاف New Eden من منظور جديد تمامًا، حيث يشاركون في قتال بري مكثف في طبقة Pirate Insurgency المضافة حديثًا. تم تقديم هذه الميزة مع توسعة Havoc الأخيرة وتعد بإضفاء ديناميكية جديدة على طريقة اللعب.

المشاركة في اختبار ألفا مفتوحة لجميع مشتركي أوميغا، مما يعني أنه ليس هناك أي عملية شراء إضافية ضرورية بخلاف اشتراك EVE. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الانضمام إلى الاختبار، سيكون من السهل الوصول إلى Vanguard من خلال مشغل EVE Online.

لمعرفة المزيد حول اختبار ألفا والتسجيل للحصول على اشتراك أوميغا، يمكن للاعبين زيارة موقع EVE Vanguard الرسمي. لا تفوت هذه الفرصة المثيرة لتكون من بين الأوائل الذين يختبرون عالم EVE Online الغامر: Vanguard.

أسئلة وأجوبة

س: ما هو EVE Online: Vanguard؟

EVE Online: Vanguard هي وحدة FPS قادمة تدور أحداثها في EVE Universe، مما يعمل على توسيع تجربة اللعب في لعبة MMO الشهيرة، EVE Online.

س: متى يتم إجراء اختبار ألفا للعبة EVE Online: Vanguard؟

يتم إجراء اختبار ألفا، المسمى First Strike، في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر.

س: من يمكنه المشاركة في اختبار ألفا؟

اختبار ألفا مفتوح لجميع مشتركي أوميغا في EVE Online.

س: كيف يمكنني الانضمام إلى اختبار ألفا؟

للانضمام إلى اختبار ألفا، يحتاج اللاعبون إلى الحصول على اشتراك Omega والوصول إلى Vanguard من خلال مشغل EVE Online.

س: ما هو تأثير اختبار ألفا على عالم EVE؟

لن يوفر اختبار ألفا بيانات قيمة لبناء لعبة FPS فحسب، بل سيؤثر أيضًا على نسيج New Eden، لا سيما في طبقة Pirate Insurgency المضافة حديثًا.