كبار كرة السلة في إيفانستون يقودون الفريق نحو النصر

واجه برنامج كرة السلة في إيفانستون نصيبه العادل من التحديات في الماضي عند المشاركة في حدث Team Rose Shootout. ومع ذلك، في المباراة الأخيرة ضد ماريان كاثوليك، صعد كبار الفريق وقادوا فريقهم للفوز 52-47.

بعد بداية بطيئة في الربع الأول حيث سجلوا 4 نقاط فقط، بدا أن إيفانستون كان يتجه نحو أداء مخيب للآمال آخر. لكن كبار السن، مورغان براون وأنطوان توماس، إلى جانب براندون واتسون، قلبوا المباراة بلعبهم القوي. وسجل كل من براون وتوماس 13 نقطة، بينما سجل واتسون خمس رميات حرة من أصل ست في آخر 2:30 من المباراة.

أشاد المدرب مايك إليس بالكبار على أدائهم المرتد وقدرتهم على إنهاء المباريات. وأشار إلى أن تماسك الفريق على طرفي الأرض في الربعين الثاني والرابع صنع الفارق في ضمان الفوز. وعلى الرغم من النكسة الأولية، كان إليس سعيدًا بتصميم الفريق وقدرته على اللعب دفاعًا قويًا.

يُعزى الفوز أيضًا إلى تسديد إيفانستون القوي بثلاث نقاط، حيث قام الفريق بـ 10 من 23 محاولة من خارج القوس. قدم براون، على وجه الخصوص، شوطًا ثانيًا رائعًا وساهم في كلا طرفي الملعب.

على الرغم من أن ماريان كاثوليك كان لديه ثلاثي من الهدافين الأقوياء في زاك شاركي، وجونا ويذرز، وجيمس بولوك، إلا أن دفاع إيفانستون صعد وقلص من فعاليته. رجعت المباراة في النهاية إلى قدرة إيفانستون على التوقف الدفاعي والحفاظ على تقدمه.

ويعد هذا الفوز بمثابة شهادة على قيادة الفريق الأول ووحدة الفريق. إنه يُظهر أن إيفانستون قادر على التنافس ضد خصوم أقوياء والأداء الجيد تحت الضغط. سيتطلع فريق Wildkits إلى مواصلة نجاحهم في مباراتهم القادمة ضد Mundelein Carmel.