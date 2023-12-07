نزيل هارب يعلن براءته في قضية الهروب

في تحول مفاجئ للأحداث، دفع جونيفر بارنويل، الذي كان من بين مجموعة من السجناء الأربعة الذين تم القبض عليهم مؤخرًا بعد هروبهم الجريء من سجن مقاطعة بيب، بأنه "غير مذنب" أثناء محاكمته.

بارنويل، الذي تم اتهامه بتهمة واحدة تتعلق بالهروب من الحجز، متهم بتدبير عملية الهروب في 16 أكتوبر من مقاطعة بيب LEC. في وقت الهروب، كان بارنويل محتجزًا بتهمة التآمر لحيازة مخدرات بقصد توزيعها، بما في ذلك الفنتانيل والميث والهيروين، بالإضافة إلى التهم المتعلقة بالحيازة بقصد توزيع الفنتانيل والميث والهيروين والكوكايين. وقاعدة الكوكايين.

في حين أن الأدلة ضد بارنويل بدت دامغة في البداية، فإن دفاعه يدعي أن موكلهم بريء من أي مخالفة وكان متورطًا خطأً في الهروب. يجادلون بأن بارنويل كان ببساطة في المكان الخطأ في الوقت الخطأ ولم يكن له أي دور في التخطيط أو تنفيذ عملية الهروب من السجن.

وفي مشهد مثير بقاعة المحكمة، أصر بارنويل على براءته وأعرب عن ندمه العميق على المحنة التي اندلعت. وأكد للقاضي أنه لم يكن ينوي الهروب من الحجز وأنه كان ممتثلًا لبروتوكولات السجن التي سبقت الحادث.

لكن النيابة العامة تقدم رواية مختلفة، بناءً على روايات شهود العيان والأدلة المادية. ويؤكدون أن بارنويل لعب دورًا حيويًا في تنظيم الهروب، مستفيدًا من علاقاته داخل عالم الجريمة الإجرامي لتنفيذ الخطة.

ومع استمرار المحاكمة، يبقى أن نرى ما إذا كان إقرار بارنويل بالبراءة سيصمد وما إذا كان سيتم تقديم أي أدلة إضافية قد تلقي ضوءًا جديدًا على تورطه المزعوم في عملية الهروب من السجن.