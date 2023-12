اكتشف غرفة الهروب الجديدة والمثيرة في Escape Simulator: Among Us DLC

أصدرت Escape Simulator للتو المحتوى القابل للتنزيل "Among Us" الذي طال انتظاره، مما يوفر تجربة غرفة هروب جديدة ومثيرة في لعبة الألغاز الشهيرة من منظور الشخص الأول. اجمع أصدقاءك واستعد لاختبار مهاراتك في العمل الجماعي وحل المشكلات أثناء التنقل في غرفة الهروب Mini Skeld، المستوحاة من سفينة الفضاء الشهيرة من اللعبة متعددة اللاعبين الناجحة عبر الإنترنت Among Us.

في هذا المحتوى القابل للتنزيل (DLC) الغامر، تجد أنت وزملائك في الطاقم أنفسكم محاصرين في The Mini Skeld، وهي مركبة فضائية مليئة بالأسرار والعقبات. هدفك هو العمل معًا لحل سلسلة من الألغاز المعقدة، وكشف الأدلة المخفية، وفي النهاية إيجاد طريقة للهروب قبل نفاد الوقت. لكن احذر، حيث يضيف المحتوى القابل للتنزيل "Among Us" لمسة مثيرة - فقد يتبين أن أحدكم محتال!

أثناء استكشافك لغرف وممرات المركبة الفضائية، يجب أن تظل يقظًا ولا تثق بأحد. سيكون التعاون أمرًا بالغ الأهمية أثناء قيامك بفك تشفير الرسائل المشفرة وفك تشفير الأقفال وكشف أسرار السفينة. هل ستتمكن من الوثوق بأصدقائك، أم سيخون شخص ما الفريق ويخرب المهمة؟

يتوفر المحتوى القابل للتنزيل Among Us للعبة Escape Simulator الآن على Steam، مما يتيح للاعبين فرصة الغوص في تجربة غرفة هروب غامرة لم يسبق لها مثيل. سواء كنت من محبي لعبة Among Us الأصلية أو من عشاق الألغاز الذين يبحثون عن تحدٍ جديد، فمن المؤكد أن هذا المحتوى القابل للتنزيل (DLC) سيوفر لك ساعات من الترفيه المثير.

اجمع فريقك، واختبر مهاراتك البوليسية، وابدأ رحلتك عبر غرفة الهروب Mini Skeld في المحتوى القابل للتنزيل المثير Among Us الخاص بـ Escape Simulator. هل يمكنك كشف الحقيقة والهروب أم أن المحتال سينجح في إخراج مهمتك عن مسارها؟ مصير طاقمك يقع بين يديك.