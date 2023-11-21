Érudit: تمكين البحث باللغة الفرنسية والوصول المفتوح

نشأت فكرة إيروديت من البحث الذي أجرته غيلين بودري، وهي طالبة دراسات عليا في علم المعلومات في جامعة مونتريال. وإدراكًا لعدم إمكانية الوصول عن بعد إلى المجلات العلمية في كيبيك، أدت جهود بودري إلى ظهور Érudit، وهي بنية تحتية تطورت منذ ذلك الحين لتصبح مركزًا بحثيًا. تصفها تانيا نيمان، المديرة العامة لإروديت، بأنها "ليست مجرد مشروع إنتاجي، بل هي بنية تحتية بحثية أساسية".

في الأصل عبارة عن منصة لخمس مجلات من مطبعة جامعة مونتريال، قطعت Érudit شوطا طويلا منذ بداياتها. ويتجاوز تركيزها مجرد إتاحة النصوص على الإنترنت؛ فهو يضمن فهرسة التنسيقات وقابليتها للقراءة عبر الأجهزة المختلفة. يقول نيمان: "إننا نشعر بالاستعداد للمستقبل، بعد أن أرسينا أساسًا متينًا ورؤية واضحة على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية".

ونظرًا للاهتمام المتزايد بخدماتها، قامت إيروديت بتوسيع نطاقها من خلال الشراكة مع المجلات والجامعات الأخرى. في عام 2004، تم تشكيل اتحاد بين جامعة مونتريال، وجامعة لافال، وجامعة كيبيك في مونتريال لدعم إنتاج المجلات البحثية الكيبيكية. على مر السنين، استمرت Érudit في التطور، مع إطلاق نسختها الرابعة في عام 2017. "مع تغير البيئة التكنولوجية، يجب علينا التحسين المستمر لتحسين الفهرسة وإمكانية الوصول،" كما يشير جويندال هنري، مستشار الاتصالات في Érudit. في كل عام، تتم إضافة 10,000 مقالة وسجلات تاريخية جديدة إلى مجموعة إيروديت.

تعتبر Érudit واحدة من البنى التحتية الكندية الرئيسية من قبل المؤسسة الكندية للابتكار، وتحتل مكانة حاسمة في مجال أبحاث العلوم الإنسانية. يوضح نيمان: "يصبح النص موضوعًا للبحث في العلوم الإنسانية". بالتعاون مع شركائها، أنشأت Érudit مجموعة نصية قابلة للاستغلال يمكن الوصول إليها عبر Calcul Québec.

### التعليمات

**ما هو إيروديت؟**

Érudit عبارة عن بنية تحتية بحثية توفر إمكانية الوصول عن بعد إلى المجلات العلمية في كيبيك. لقد تطورت لتصبح منصة حيوية لأبحاث اللغة الفرنسية في كندا، مع مجموعة واسعة من المقالات والسجلات التاريخية.

**كيف تدعم Érudit البحث؟**

لا يقتصر دور Érudit على إتاحة الوصول إلى المقالات البحثية فحسب، بل يضمن أيضًا أن تكون تنسيقاتها قابلة للفهرسة وقابلة للقراءة عبر الأجهزة المختلفة. تواصل المنصة تحسين قدراتها التكنولوجية لتعزيز المراجع وإمكانية الوصول.

**كيف تساهم إيروديت في المجتمع العلمي؟**

تلعب Érudit دورًا محوريًا في استقرار وإدامة عمل المجلات الصغيرة المستقلة في المجتمع الناطق بالفرنسية. ويساعد تعاونها مع المكتبات الجامعية وأصحاب المصلحة الآخرين في الحفاظ على حيوية هذه المجلات.

**كيف يضمن Érudit الوصول المفتوح؟**

ما يقرب من 97% من النصوص المستضافة على Érudit يمكن الوصول إليها مجانًا. وتتطلب نسبة الـ 3% المتبقية اشتراكًا في المكتبة، مما يتيح إعادة توجيه الأموال لدعم التكاليف التشغيلية للمجلات.

**ما هو مستقبل إيروديت؟**

تهدف Érudit إلى توسيع نفوذها خارج منطقة كيبيك وتصبح منصة وطنية لمجلات العلوم الإنسانية والاجتماعية في جميع أنحاء كندا. وهي تسعى إلى تعزيز المنشورات المستقلة ذات الوصول المفتوح من خلال توحيد المبادرات المشابهة لمبادرتها الخاصة.

## استنتاج

على مدى السنوات الـ 25 الماضية، تحولت إيروديت إلى مركز بحثي بالغ الأهمية، مما أدى إلى تمكين البحث باللغة الفرنسية وتعزيز الوصول المفتوح. من خلال تقديم محتوى موثوق ويمكن الوصول إليه مجانًا، تعمل Érudit على تضخيم رؤية وتأثير المجلات العلمية في كيبيك في جميع أنحاء العالم. مع التزامها الثابت بدعم المجلات والمجتمعات المحلية، تسعى Érudit جاهدة لضمان أن التمويل العام يكافئ فرق المجلات بشكل مناسب مقابل مساهماتهم القيمة، مما يعزز إنتاج أبحاث عالية الجودة.