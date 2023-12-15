في إعلان مثير، عينت حديقة حيوان إيري ميليسا "رو" كوجانسيه رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لها، مما يمهد الطريق لمستقبل المنظمة. وبعد عملية بحث مكثفة، ظهر كوجانسيه باعتباره المرشح الأكثر تأهيلاً لتولي هذا الدور الحاسم.

تمتد علاقة Kojanciehe العميقة بحديقة حيوان Erie لعدة عقود، عملت خلالها كحارسة للحيوانات، ومعلمة، ومؤخرًا كرئيسة العمليات (COO). لقد كان تفانيها وشغفها بمهمة حديقة الحيوان واضحين طوال فترة عملها، وكان لقيادتها الحكيمة تأثير كبير على المنظمة.

كان أحد إنجازات Kojanciehe البارزة بصفته مدير العمليات هو قيادة الجهود لإعادة الاعتماد من خلال رابطة حدائق الحيوان وحدائق الأحياء المائية (AZA). لقد عملت بلا كلل للتأكد من أن حديقة الحيوان تلبي جميع المتطلبات اللازمة، واستكملت خطة استراتيجية بالتعاون مع أحد معلمي AZA. لم يعزز هذا الإنجاز التزام حديقة الحيوان بالتميز فحسب، بل وضع أيضًا الأساس للنمو والنجاح في المستقبل.

وفي معرض تعليقه على تعيين كوجانسيه، أعرب سكوت ميتشل، مدير التطوير في حديقة حيوان إيري، عن ثقته في قدراتها. بعد أن عمل بشكل وثيق مع Kojanciehe لأكثر من عقدين من الزمن، شهد على رؤيتها التي لا مثيل لها والتزامها الثابت بتقدم حديقة الحيوان. مع وجود كوجانسيه على رأس حديقة حيوان إيري، من المتوقع أن تزدهر في القرن الحادي والعشرين.

تحت قيادة كوجانسيه، خطت حديقة حيوان إيري بالفعل خطوات كبيرة، بما في ذلك الترحيب بـ 27 حيوانًا جديدًا، واستكمال معرضين جديدين، والشروع في الاستعدادات للاحتفال بالذكرى المئوية القادمة لحديقة الحيوان. إن مؤهلاتها وطاقتها وتفانيها تجعلها المرشحة المثالية لقيادة حديقة حيوان إيري إلى مستقبل مشرق وواعد.

بصفته الرئيس التنفيذي الجديد، من المقرر أن يبني كوجانسيه على النجاحات الحالية لحديقة الحيوان، وتعزيز المزيد من النمو، وتقديم تجارب استثنائية للزوار والمقيمين على حد سواء. يمكن لمجتمع إيري أن يتوقع بفارغ الصبر المبادرات المبتكرة والإنجازات الرائدة التي ستؤتي ثمارها في ظل القيادة الملهمة لميليسا "رو" كوجانسيه.