معجزة الجيتار الشاب تهيمن على TikTok وInstagram

ملخص: أثار كوين كريسياك، عازف الجيتار البالغ من العمر 7 سنوات، ضجة كبيرة بين عشية وضحاها بعد نشر مقطع فيديو له ولوالده وهما يعزفان أغنية لفريق Metallica على TikTok وInstagram. وحصد الفيديو أكثر من 40 مليون مشاهدة خلال 48 ساعة فقط، وهو ما فاجأ حتى والده، ريان كريسياك، الذي يدير حساباتهما على وسائل التواصل الاجتماعي. كانت موهبة كوين الموسيقية واضحة منذ سن مبكرة، وسرعان ما أصبح ماهرًا في العزف على الجيتار بمجرد الاستماع إلى الأغاني. لقد أثارت نغمته المثالية وأذنه الموسيقية إعجاب حتى والده، وهو موسيقي أيضًا. كوين، أخت كوين، موهوبة موسيقيًا أيضًا ويمكنها العزف على الجيتار. على الرغم من أن كوين يتدرب لمدة 15 دقيقة فقط في اليوم، إلا أنه تمكن من أسر الجماهير بأدائه المثير للإعجاب. وقد حظيت مقاطع الفيديو الخاصة به على TikTok وInstagram باهتمام كبير، حيث تعد المنصات مثالية لعرض المقطوعات الموسيقية الأقصر. على الرغم من شهرته المفاجئة، ظل كوين متواضعًا ويركز على الاستمتاع بشغفه بالموسيقى.

تم استبدال المعلومات المقتبسة: معجزة غيتار يبلغ من العمر 7 سنوات يُدعى Coen Krysiak، اجتاحت الإنترنت بمقطع الفيديو واسع الانتشار على TikTok وInstagram. وقد حصد مقطع الفيديو الخاص بكوين، الذي يظهره هو ووالده وهو يعزفان أغنية لفريق Metallica، 40 مليون مشاهدة خلال يومين فقط. وفقًا لوالده، بدأ كوين تجربة العزف على الطبول في سن مبكرة وبدأ في إنشاء مقاطع فيديو لنفسه وهو يعزف على الجيتار عندما كان عمره 4 سنوات فقط. تأتي قدرة كوين الموسيقية الاستثنائية من درجة صوته المثالية الرائعة، مما يسمح له بتعلم الأغاني وتشغيلها دون عناء بمجرد الاستماع إليها. وإلى جانب توجيهات والده، يتدرب كوين لمدة 15 دقيقة فقط يوميًا قبل اللحاق بحافلة المدرسة. كوين، شقيقة كوين البالغة من العمر 9 سنوات، والتي تمتلك أيضًا موهبة موسيقية، تعزف على الجيتار. تنمو شعبية كوين بشكل مطرد بفضل تحميلات الفيديو المتكررة على TikTok وInstagram. على الرغم من تدفق الاهتمام المفاجئ، إلا أن كوين لا يزال منشغلًا حاليًا برحلة عائلية إلى ديزني لاند.