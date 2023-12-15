مدير المكتبة العامة في مقاطعة إيري يستقيل وسط الجدل

استقالت مديرة المكتبة العامة في مقاطعة إيري، كارين بيرس، من منصبها، وذلك بعد استقالتها يوم الجمعة. في حين أن السبب الدقيق لرحيلها لم يتم الكشف عنه بعد، فمن الواضح أن فترة ولاية بيرس اتسمت بالتدقيق العام والجدل.

حدث أول رد فعل عنيف كبير لبيرس في يونيو عندما اتخذت قرارًا بنقل عرض كتب شهر الفخر من مدخل قسم الأطفال في مكتبة بلاسكو التذكارية. قوبلت هذه الخطوة بانتقادات شديدة من مجموعات LGBTQ+ والمسؤولين المنتخبين والمتظاهرين، مما أدى في النهاية إلى استقالة ثلاثة أعضاء من المجلس الاستشاري للمكتبة.

في الآونة الأخيرة، واجهت بيرس معارضة عامة لدعمها لاتفاقية إيجار مدتها 25 عامًا بين مقاطعة إيري وجامعة غانون. ستسمح الاتفاقية بإنشاء مركز لأبحاث وتعليم المياه بمساحة 3,000 قدم مربع داخل مكتبة بلاسكو. أثار العديد من أفراد الجمهور مخاوف بشأن التأثير المحتمل للمركز على خدمات المكتبة، ومواقف السيارات، وعدم مشاركة المجتمع في عملية صنع القرار.

وسيعمل جون يوليانو، مدير فرع ميلكريك السابق، كمدير مؤقت للمكتبة بينما يبدأ البحث عن مدير جديد على الفور. تولى بيرس، الذي عينه برينتون ديفيس، المدير التنفيذي لمقاطعة إيري، في يونيو 2022، منصب أول مدير دائم منذ رحيل بلين ديسي في مايو 2021.

في حين أن الخلافات المحيطة ببيرس قد طغت على قيادتها، أعربت إدارة ديفيس عن امتنانها لرؤيتها ومساهمتها خلال فترة ولايتها. وبينما تنتقل إلى مسعاها التالي، تتمنى لها الإدارة التوفيق.

تواجه مكتبة مقاطعة إيري العامة الآن مهمة العثور على مدير جديد يمكنه التعامل مع المشاعر العامة والتفاعل مع المجتمع ودعم مهمة نظام المكتبات المتمثلة في توفير موارد وخدمات يمكن الوصول إليها لجميع المقيمين.