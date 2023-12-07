تقدم Fortnite لعبة صياغة مستوحاة من Lego، ووضع الأساس للتوسع

تشهد لعبة Fortnite تحولًا كبيرًا لتصبح أكثر من مجرد لعبة باتل رويال. في خطوة لتحويل Fortnite إلى منصة، أصدرت اللعبة لعبة صياغة جديدة مستوحاة من Lego ومتوفرة في عالم Fortnite. يمثل هذا بداية حقبة جديدة للعبة Fortnite، حيث تهدف إلى إنشاء نظام بيئي للألعاب يتمتع بتجارب متنوعة.

لعبة Lego Fortnite هي لعبة صياغة للبقاء على قيد الحياة، تذكرنا بلعبة Minecraft. ومع ذلك، بدلاً من تنزيل لعبة منفصلة، ​​يمكن للاعبين الوصول إليها مباشرة من قائمة Fortnite. تقدم اللعبة خريطة كبيرة تم إنشاؤها من الناحية الإجرائية أكبر بـ 19 مرة من جزيرة المعركة الملكية. يمكن للاعبين الاختيار من بين الوضع الإبداعي، الذي يسمح لهم ببناء أي شيء يرغبون فيه، أو وضع البقاء على قيد الحياة حيث يواجهون تحديات مثل الجوع والحرارة الشديدة.

ما يجعل هذا التعاون فريدًا من نوعه هو أن Lego Fortnite ليست اللعبة الوحيدة القادمة إلى Fortnite. ومن المقرر إطلاق لعبتين أخريين، Rocket Racing وFortnite Festival، هذا الأسبوع. Epic Games، مطور لعبة Fortnite، تتصور أن لعبة Fortnite هي منصة قادرة على استضافة مجموعة واسعة من الألعاب، على غرار لعبة Roblox ولكن مع ضوابط أكثر صرامة.

في مقابلة مع The Verge، أوضح Saxs Persson، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Epic، أن تعاون Lego يساعد في وضع الأساس للعديد من العناصر داخل نظام Fortnite البيئي. أحد هذه العناصر هو بناء metaverse، وهي مساحة افتراضية ذات هويات ثابتة. يتيح تضمين شخصيات Lego المصغرة للاعبين القيام بأدوار مختلفة داخل Metaverse، مما يعزز التجربة الشاملة.

جانب آخر حاسم هو التصنيفات العمرية. قدمت Epic تصنيفات عمرية لجميع التجارب في Fortnite، بما في ذلك تلك التي أنشأها المستخدمون. يُظهر تعاون Lego تنوع Fortnite كمنصة لجميع الأعمار، مما يمنح الآباء التحكم في المحتوى الذي يمكن لأطفالهم الوصول إليه.

علاوة على ذلك، تعتزم Epic توسيع النظام البيئي الإبداعي للعبة Fortnite، وتمكين المبدعين من تطوير تجاربهم الخاصة داخل اللعبة. تتضمن شراكتهم مع Lego بناء توائم رقمية لعناصر Lego وإتاحتها للمبدعين. وهذا لا يؤدي إلى توسيع النظام البيئي للعبة فحسب، بل يفيد المبدعين أيضًا من خلال تقديم موارد وفرص جديدة.

يمثل تحرك Fortnite نحو التحول إلى منصة بمثابة خطوة جريئة في إعادة تعريف مشهد الألعاب. مع مجموعة موسعة من الألعاب والتركيز على المحتوى الذي ينشئه المستخدم، تهدف Fortnite إلى جذب جمهور أوسع مع توفير العديد من التجارب داخل عالمها الافتراضي.