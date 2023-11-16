تمت إضافة ميزة جديدة لإعداد التقارير الصوتية إلى Fortnite لتحسين سلامة المجتمع

من المقرر أن تكشف لعبة Fortnite، اللعبة الشهيرة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت والتي طورتها Epic Games، عن ميزة جديدة للإبلاغ الصوتي تهدف إلى معالجة سوء سلوك اللاعب وضمان بيئة لعب آمنة. وستمكن أدوات المجتمع المحسنة اللاعبين من الإبلاغ عن أي سلوك سيء في الدردشات الصوتية، مما يسمح للشركة باتخاذ الإجراء المناسب ضد المخالفين.

عند تفعيلها، ستقوم الميزة بالتقاط خمس دقائق من الصوت بشكل آمن أثناء جلسة اللعب، وتعمل على أساس متجدد. تؤكد Epic Games أنها لا تقوم بتخزين التسجيلات الصوتية ما لم يتم تقديم بلاغ. في حالة الإبلاغ عن محادثة، سيتم تحميل الصوت من آخر خمس دقائق مع التقرير وإرساله إلى مشرفي Epic للمراجعة. تظل التقارير مجهولة المصدر لتشجيع المستخدمين على الإبلاغ عن أي سلوك غير لائق دون خوف من الانتقام.

تلتزم Epic Games بخصوصية المستخدم وقد نفذت تدابير لحماية البيانات الشخصية. وبعد 14 يومًا أو مدة العقوبة، يتم حذف المقاطع الصوتية المسجلة تلقائيًا. في حالة الاستئناف، قد تحتفظ Epic Games بالمقاطع لمدة 14 يومًا إضافية لتسهيل عملية اتخاذ القرار. علاوة على ذلك، إذا كان المقطع مطلوبًا لأغراض قانونية، فسيتم الاحتفاظ به للمدة التي يفرضها القانون.

لمنح اللاعبين تحكمًا أكبر في تجربة اللعب الخاصة بهم، يمكن للمستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا إيقاف تشغيل ميزة الإبلاغ الصوتي. ومن خلال تعطيل الميزة، يمكن للاعبين التأكد من عدم توفر الإبلاغ الصوتي في مجموعتهم أو عند اللعب مع الأصدقاء الذين لديهم اختار أيضا لإيقاف تشغيله. ومع ذلك، يعد تعطيل الدردشة الصوتية تمامًا أحد الخيارات، على الرغم من أنه يقيد التواصل مع الأصدقاء واللاعبين الآخرين.

تتوافق إضافة Epic Games لميزة الإبلاغ الصوتي مع الجهود التي تبذلها شركات الألعاب الأخرى، مثل Sony وMicrosoft، لمكافحة السمية والتحرش داخل مجتمعات الألعاب الخاصة بها. من خلال تزويد اللاعبين بوسائل الإبلاغ عن سوء السلوك، تهدف Fortnite إلى تعزيز بيئة أكثر أمانًا ومتعة للاعبين من جميع الأعمار.

الأسئلة المتكررة

1. ما المدة التي تخزن فيها Epic Games التسجيلات الصوتية؟

لا تقوم Epic Games بتخزين التسجيلات الصوتية ما لم يتم تقديم بلاغ. يتم حذف المقاطع الصوتية التي تم التقاطها تلقائيًا بعد 14 يومًا أو مدة العقوبة. وفي حالة الاستئناف، قد يتم الاحتفاظ بالمقاطع لمدة 14 يومًا إضافية.

2. هل يمكنني الإبلاغ عن محادثة دون الكشف عن هويتي؟

نعم، التقارير التي يتم تقديمها من خلال ميزة التقارير الصوتية تكون مجهولة المصدر. تشجع Epic Games اللاعبين على الإبلاغ عن أي سلوك سيء دون خوف من الانتقام.

3. هل يمكنني إيقاف خاصية الإبلاغ الصوتي؟

يتوفر للاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا خيار إيقاف تشغيل ميزة التقارير الصوتية. ومن خلال تعطيلها، لن تكون الميزة متاحة في الحفلات أو عند اللعب مع الأصدقاء الذين اختاروا أيضًا إيقاف تشغيلها.

4. هل هناك بديل لتعطيل الدردشة الصوتية بشكل كامل؟

نعم، يمكن للاعبين اختيار إيقاف الدردشة الصوتية بالكامل. ومع ذلك، فإن هذا الخيار يحد من التواصل مع الأصدقاء واللاعبين الآخرين أثناء اللعب.