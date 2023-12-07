يعلن متجر Epic Games Store عن تشكيلة مثيرة من الألعاب المجانية

ملخص: كشف متجر Epic Games Store عن أحدث تشكيلة من الألعاب المجانية، التي تقدم للاعبين عطلة نهاية أسبوع مليئة بالترفيه. بالإضافة إلى اللعبتين المشهورتين المتوفرتين الآن، أطلقت المنصة أيضًا مفاجأة كبيرة لموسم العطلات القادم.

GigaBash: لعبة ساحة وحشية متعددة اللاعبين

إحدى الألعاب المجانية المتوفرة على Epic Games Store في الفترة من 7 إلى 13 ديسمبر هي GigaBash. تم تطوير GigaBash بواسطة Passion Republic Games، وهي لعبة قتالية متعددة اللاعبين تسمح للاعبين بالتحكم في kaijus - وحوش عملاقة مستوحاة من أفلام kaijū الكلاسيكية. تتميز اللعبة ببيئات قابلة للتدمير، مما يسمح للاعبين بإطلاق العنان لهجمات خفيفة وثقيلة، وأداء حركات خاصة فريدة، والمراوغة، وتنفيذ شرطات جوية، وحتى رمي المباني والأشياء على خصومهم. عندما يلحق اللاعبون الضرر بأعدائهم، فإنهم يجمعون طاقة جيجا، ويحولون في النهاية الكايجو الخاص بهم إلى وحش أقوى وأكبر من الفئة "S". هذه اللعبة مثالية لمحبي جودزيلا.

السلف: لعبة حركة سريعة الوتيرة

اللعبة المجانية الأخرى المتوفرة على Epic Games Store هذا الأسبوع هي Predecessor، والتي تم تطويرها ونشرها بواسطة Omeda Studios. من خلال الجمع بين عناصر أسلوب اللعب MOBA وFPS، تقدم لعبة Predecessor حركة مكثفة ومجموعة متنوعة من الشخصيات، لكل منها قدراتها وأدوارها الفريدة. يمكن للاعبين الاختيار من بين أبطال مثل Gideon وHowitzer وKallari، حيث يعرض كل منهم مجموعات مهارات متنوعة، تتراوح من القوى السحرية إلى الهجمات الجسدية. تركز اللعبة على طريقة اللعب الإستراتيجية وإتقان الشخصيات، حيث يمكن للاعبين المشاركة في أدوار مختلفة مثل الخط الأوسط أو الغابة أو الدعم، اعتمادًا على الشخصية التي يختارونها.

عودة تقويم المجيء: مفاجأة كبرى

تعيد Epic Games تقويم Advent الخاص بها، ويمكن للمعجبين أن يتوقعوا الكشف عن لعبة غامضة خلال ما يزيد قليلاً عن 5 أيام. في العام الماضي، قدمت Epic Games للاعبين لعبة جديدة كل يوم لمدة 15 يومًا خلال موسم العطلات. هل سيكون هناك المزيد من الألعاب القادمة؟ بالتأكيد يبدو الأمر محتملاً. ترقبوا المزيد من الإعلانات المثيرة من Epic Games، حيث تواصل إسعاد اللاعبين بالعروض المجانية على Epic Games Store.