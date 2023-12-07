ثورة في تصميم المحفز من خلال التعلم الآلي

قدم الباحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا نهجا رائدا لتصميم المحفز، والاستفادة من التعلم الآلي للتغلب على القيود المفروضة على الأساليب القائمة على الحدس. ومن خلال استخدام هذه التقنية الجديدة، اكتشف فريق معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تكوينات ذرية لم يتم تحديدها سابقًا في مادة تمت دراستها على نطاق واسع لمدة ثلاثة عقود. وسلطت النتائج التي توصلوا إليها، والتي نشرت في مجلة Nature Computational Science، الضوء على قدرة التعلم الآلي على توفير معلومات أكثر تفصيلاً ودقة حول الأسطح المحفزة.

تقليديًا، كان تحديد أسطح المواد عبارة عن عملية ثابتة تفحص تكوينًا محددًا من بين احتمالات لا حصر لها. في المقابل، فإن الطريقة الجديدة التي طورها باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تقدم تقديرًا لجميع الاختلافات المحتملة من خلال استخدام عملية التعلم الآلي التكرارية. من خلال عدد قليل من حسابات المبادئ الأولى، يستطيع النظام التنبؤ بالطاقات السطحية عبر إمكانات مختلفة وتحديد البنية الأكثر استقرارًا بدقة في ظل ظروف خارجية مختلفة.

علاوة على ذلك، فإن إطار إعادة بناء السطح التلقائي (ASR) الذي وضعه الباحثون يلغي الحاجة إلى عينات مختارة يدويًا لتدريب الشبكة العصبية. وبدلاً من ذلك، يبدأ بمثال واحد لسطح مقطوع أصلي ويستخدم التعلم النشط وخوارزميات مونت كارلو لاختيار المواقع لأخذ العينات. مع أقل من 5,000 عملية حسابية مبدئية، يمكن لإطار ASR أن يوفر تنبؤات دقيقة للطاقات السطحية، حتى بالنسبة للمواد المعقدة المكونة من ثلاثة مكونات.

الآثار المترتبة على هذا البحث بعيدة المدى. ومن خلال توسيع فهمنا لأسطح المحفزات وكيفية تصرفها في ظل ظروف مختلفة، سيكون العلماء مجهزين بشكل أفضل لتطوير مواد لمجموعة واسعة من التطبيقات. ويتضمن أحد هذه التطبيقات إنتاج الهيدروجين "الأخضر" كمصدر وقود مستدام وخالي من الانبعاثات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن توسيع هذا النهج المبتكر لدراسة خصائص السطح الديناميكية، مثل خصائص أقطاب البطارية أثناء الشحن والتفريغ.

لقد جعل الباحثون أداتهم، AutoSurfRecon، متاحة للتنزيل مجانًا، مما يمكّن الباحثين في جميع أنحاء العالم من الاستفادة من إطار التعلم الآلي القوي هذا. وبما أن تصميم المحفز أصبح أكثر كفاءة ورؤية ثاقبة، يمكننا أن نتوقع تطورات كبيرة في مختلف المجالات، مثل إنتاج الطاقة وعلوم المواد. إن عصر التصميم المحفز القائم على الحدس يفسح المجال لعصر جديد من الابتكار القائم على البيانات.