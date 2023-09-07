تقدم Nickelodeon All-Star Brawl 2 لعبة Ember من داني فانتوم

تواصل Nickelodeon All-Star Brawl 2 توسيع قائمتها بشخصيات من عصور مختلفة من تاريخ Nickelodeon. أحدث إضافة هي Ember McLain، وهي وجه مألوف لمحبي سلسلة الرسوم المتحركة Danny Phantom. تجلب "إمبر" غيتارها الشبحي وقدراتها القائمة على الموسيقى إلى المعركة.

تركز هجمات إمبر على مهاراتها في عزف الجيتار، مما يسمح لها بشن هجمات بعيدة المدى على خصومها. كما أنها تمتلك آلية "التشجيع" الفريدة، حيث تملأ الهجمات الناجحة مترًا واحدًا. بمجرد امتلاء العداد، يكتسب Ember قوة هجومية متزايدة وامتيازات إضافية.

تنضم Ember إلى صفوف الإضافات الجديدة الأخرى في Nickelodeon All-Star Brawl 2، بما في ذلك El Tigre وSquidward وJimmy Neutron وPlankton والمزيد. تتميز اللعبة أيضًا بقائمة من الشخصيات العائدة، مثل داني فانتوم وسبونج بوب وباتريك ستار وغارفيلد وآخرين.

يعد الجزء الثاني القادم برسومات محدثة ومراحل جديدة ومجموعات حركات مُعاد صياغتها للشخصيات العائدة. يمكن للاعبين التطلع إلى وضع الحملة الكامل، واندفاع الزعيم، ووضع الممرات المعدل لجلسات اللاعب الفردي. بالإضافة إلى ذلك، توفر اللعبة وظائف اللعب الجماعي الكاملة عبر الإنترنت عبر جميع المنصات.

من المقرر إطلاق Nickelodeon All-Star Brawl 2 في وقت لاحق من هذا العام على Xbox Series X|S وXbox One وPlayStation 4 وPlayStation 5 وNintendo Switch والكمبيوتر الشخصي.

المصدر: GameSpot (لم يتم توفير عنوان URL)