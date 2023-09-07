حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

الأخبار

تقدم Nickelodeon All-Star Brawl 2 لعبة Ember من داني فانتوم

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 7، 2023
تقدم Nickelodeon All-Star Brawl 2 لعبة Ember من داني فانتوم

تواصل Nickelodeon All-Star Brawl 2 توسيع قائمتها بشخصيات من عصور مختلفة من تاريخ Nickelodeon. أحدث إضافة هي Ember McLain، وهي وجه مألوف لمحبي سلسلة الرسوم المتحركة Danny Phantom. تجلب "إمبر" غيتارها الشبحي وقدراتها القائمة على الموسيقى إلى المعركة.

تركز هجمات إمبر على مهاراتها في عزف الجيتار، مما يسمح لها بشن هجمات بعيدة المدى على خصومها. كما أنها تمتلك آلية "التشجيع" الفريدة، حيث تملأ الهجمات الناجحة مترًا واحدًا. بمجرد امتلاء العداد، يكتسب Ember قوة هجومية متزايدة وامتيازات إضافية.

تنضم Ember إلى صفوف الإضافات الجديدة الأخرى في Nickelodeon All-Star Brawl 2، بما في ذلك El Tigre وSquidward وJimmy Neutron وPlankton والمزيد. تتميز اللعبة أيضًا بقائمة من الشخصيات العائدة، مثل داني فانتوم وسبونج بوب وباتريك ستار وغارفيلد وآخرين.

يعد الجزء الثاني القادم برسومات محدثة ومراحل جديدة ومجموعات حركات مُعاد صياغتها للشخصيات العائدة. يمكن للاعبين التطلع إلى وضع الحملة الكامل، واندفاع الزعيم، ووضع الممرات المعدل لجلسات اللاعب الفردي. بالإضافة إلى ذلك، توفر اللعبة وظائف اللعب الجماعي الكاملة عبر الإنترنت عبر جميع المنصات.

من المقرر إطلاق Nickelodeon All-Star Brawl 2 في وقت لاحق من هذا العام على Xbox Series X|S وXbox One وPlayStation 4 وPlayStation 5 وNintendo Switch والكمبيوتر الشخصي.

المصدر: GameSpot (لم يتم توفير عنوان URL)

By فيكي ستافروبولو

منشور له صلة

الأخبار

تراجع أسهم شركة Apple مع قيام الصين بتوسيع الحظر على أجهزة iPhone ليشمل الشركات المملوكة للدولة

سبتمبر 7، 2023 مامفو بريشيا
الأخبار

أصدرت شركة Konami تحديث eFootball 2024 مع ميزات جديدة وتعديلات على طريقة اللعب

سبتمبر 7، 2023 غابرييل بوتا
الأخبار

أفضل 5 حلول برمجية للتدريب على المبيعات العالمية لشركات التكنولوجيا

سبتمبر 7، 2023

فاتك

الأخبار

تقدم Nickelodeon All-Star Brawl 2 لعبة Ember من داني فانتوم

سبتمبر 7، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
تكنولوجيا

نقدم لكم EA Sports WRC: لعبة رالي الجيل القادم

سبتمبر 7، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
تكنولوجيا

تريك تكشف عن دراجة جبلية جديدة عالية المحور

سبتمبر 7، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
تكنولوجيا

Netskope تستحوذ على Kadiska لتعزيز قدرات DEM

سبتمبر 7، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات