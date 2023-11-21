القدر 2 يرحب بالذئب الأبيض: موجة جديدة من التعاون

لاعبين القدر 2، ابتهجوا! أعلن Bungie للتو عن تعاون مثير مع لعبة RPG الشهيرة لـ CD Projekt Red، The Witcher 3. تقدم ثلاث مجموعات دروع جديدة لمسة فريدة للاعبين، مما يسمح لك بتجسيد Geralt of Rivia الشهير. ومع ذلك، هناك مشكلة: تأتي هذه الأشكال الجديدة في وقت تشهد فيه لعبة Destiny 2 أدنى مستوياتها منذ سنوات.

في بيان صحفي، كشف Bungie عن وصول هذا التعاون داخل اللعبة، بالتزامن مع موسم Wish في 28 نوفمبر. وأعلن Bungie: "يمكن لـ Guardians التحول إلى قتلة وحوش باستخدام مستحضرات تجميل جديدة مستوحاة من Geralt of Rivia". إلى جانب زخارف الدروع، يمكن للاعبين أيضًا أن يتوقعوا قذيفة شبح، وسفينة، وعصفور، وتعبيرًا عاطفيًا، ونقطة فاصلة لإكمال تجربة التقاطع.

على الرغم من أنه لم يتم الكشف بعد عن تفاصيل التسعير الدقيقة لمجموعات الدروع، إلا أن عمليات التعاون السابقة، مثل Assassin's Creed، تم تسعيرها عادةً بـ 20 دولارًا لكل مجموعة. إذا كان الأمر نفسه ينطبق هنا، فيمكن للاعبين توقع إنفاق 60 دولارًا للحصول على المجموعات الثلاث جميعها، حتى دون الأخذ في الاعتبار تكلفة Ghost shell والعناصر الأخرى. والجدير بالذكر أن مجموعات التقاطع السابقة لم تكن متاحة للشراء باستخدام العملة داخل اللعبة، مما يعني أن المال الحقيقي هو الطريقة الوحيدة للحصول عليها.

بالنسبة لمحبي سلسلة The Witcher، فإن هذه الأشكال الجديدة مغرية بلا شك. ومع ذلك، لم يكن من الممكن أن يأتي تقديمها في وقت أكثر تحديًا بالنسبة لـ Destiny 2. فقد واجهت اللعبة عامًا مضطربًا، وبلغت ذروتها بقرار Bungie بتسريح 100 موظف، وفشلها في تحقيق توقعات الإيرادات بنسبة 45 بالمائة، وتأخير الشكل النهائي التوسع لمدة ثلاثة أشهر. مع انخفاض أعداد اللاعبين إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق على Steam، تصاعدت الإحباطات الموجودة داخل المجتمع.

بينما نتطلع إلى موسم الأمنيات، والذي يَعِد بكشف لغز يعود تاريخه إلى خمس سنوات في لعبة Destiny 2، تلوح الشكوك حول مستقبل اللعبة. لا تزال مسألة مجموعات الدروع باهظة الثمن تشكل نقطة حساسة للمجتمع. للتخفيف من بعض الاستياء، عرضت Destiny 2 إحدى مجموعات الدروع الجديدة مجانًا في سبتمبر الماضي. ومع ذلك، كما يؤكد الكاتب بول تاسي في مجلة Forbes، فإن إقناع اللاعبين بالاستثمار في تعاون آخر بعد فترة وجيزة من تسريح الموظفين سيكون بلا شك مهمة صعبة، بغض النظر عن الجاذبية البصرية للمجموعات الجديدة.

أسئلة وأجوبة:

1. ما هي تكلفة مجموعات الدروع الجديدة المستوحاة من لعبة Witcher؟

لم يتم الكشف عن تفاصيل الأسعار الدقيقة بعد، ولكن بناءً على عمليات التعاون السابقة، يمكن للاعبين أن يتوقعوا أن يبلغ سعر المجموعات حوالي 20 دولارًا لكل منها.

2. هل يمكن الحصول على مجموعات الدروع باستخدام العملة الموجودة في اللعبة؟

لا، مجموعات التقاطع التقليدية كانت متاحة فقط للشراء بأموال حقيقية، وليس بالعملة داخل اللعبة.

3. لماذا يواجه القدر 2 التحديات؟

لقد شهدت لعبة Destiny 2 عامًا مضطربًا، بما في ذلك تسريح العمال، وفقدان توقعات الإيرادات، والتأخير في التوسعات.

4. ما هي الجهود التي تم بذلها لمعالجة عدم رضا اللاعبين؟

وفي محاولة لتهدئة بعض الغضب، عرضت لعبة Destiny 2 إحدى مجموعات الدروع الجديدة مجانًا في سبتمبر.