الإعلان عن شخصية المحتوى القابل للتنزيل الجديدة للعبة Guilty Gear Strive قبل حفل توزيع جوائز اللعبة

كشفت شركة Bandai Namco Entertainment Asia بشكل غير متوقع عن الشخصية القابلة للتنزيل التالية للعبة Guilty Gear Strive قبل حفل توزيع جوائز اللعبة. من المقرر أن ينضم Elphelt Valentine إلى القائمة ويبدو أنه متاح للتنزيل الآن، وفقًا لموقع Bandai Namco الرسمي.

في حين أن المقطع الدعائي للعبة Elphelt Valentine خاص حاليًا ومن المتوقع أن يتم بثه خلال The Game Awards، فإن منشور المدونة على موقع Bandai Namco يقدم تفاصيل حول المقاتل الجديد. وفقًا للمنشور، تم تصميم Elphelt ليكون في متناول اللاعبين مع امتلاك ترسانة من أدوات الخلط للتغلب على الخصوم.

من غير الواضح ما إذا كان Elphelt متاحًا بالفعل للتنزيل في الوقت الحالي، ولكن بالنظر إلى إشارة المدونة إلى إعلان لاحق، يبدو من المحتمل أن هذا الكشف كان سابقًا لأوانه. تشير علاقات موقع الويب بفرع Bandai Namco في آسيا، إلى جانب تاريخ النشر في 8 ديسمبر، إلى أنه كان من المفترض الإعلان عنه خلال جوائز اللعبة.

بالإضافة إلى إعلان الشخصية، شاركت Bandai Namco أيضًا تفاصيل حول التحديثات القادمة للعبة Guilty Gear Strive. ستتلقى اللعبة المزيد من تعديلات توازن المعركة من خلال تحديث مجاني، بما في ذلك الحركات الخاصة الجديدة لـ Axl Low وPotemkin. علاوة على ذلك، من المقرر إطلاق وضع جديد مقابل الإنترنت يسمى "TEAM OF 3" في عام 2024، حيث يتنافس ستة لاعبين ضد بعضهم البعض في وقت واحد.

يمكن للاعبين المهتمين بتوسيع تجربة Guilty Gear Strive شراء Season Pass 3، والذي يتضمن Elphelt Valentine وJohnny وشخصيتين قادمتين ومرحلتي معركة وألوان إضافية للشخصيات. مع كل المحتوى الجديد والمثير الذي يأتي إلى Guilty Gear Strive، فإن محبي اللعبة لديهم الكثير ليتطلعوا إليه في المستقبل.