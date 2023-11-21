إيلون ماسك يرفع دعوى قضائية ضد وسائل الإعلام بسبب نزوح المعلنين

بعد أن شهد نزوحًا كبيرًا للمعلنين، رفع رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك مؤخرًا دعوى قضائية ضد شركة Media Matters، وهي مجموعة مراقبة تقدمية. تزعم الدعوى القضائية أن شركة Media Matters شوهت احتمالية ظهور الإعلانات بجوار المحتوى المتطرف على منصة Musk، X. ووفقًا لماسك، قامت شركة Media Matters عمدًا بإنشاء ونشر صور مضللة تصور بشكل خاطئ منشورات المعلنين بجانب محتوى النازيين الجدد والقوميين البيض. تم بعد ذلك تقديم هذه الصور التي تم التلاعب بها كممثل لتجارب المستخدم النموذجية على X. وكان الهدف، كما يدعي Musk، هو إبعاد المعلنين عن المنصة، وبالتالي شل حركة X Corp.

الدعوى المرفوعة يوم الاثنين في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من تكساس، تسمي كلا من شركة ميديا ​​ماترز وإريك هانانوكي، كبير مراسليها الاستقصائيين، كمتهمين. يسعى Musk إلى إصدار أمر قضائي يلزم شركة Media Matters بإزالة التحليل من موقعها على الويب. بالإضافة إلى ذلك، تتهم الدعوى شركة Media Matters بالتدخل في عقود المعلنين لشركة X، والإضرار بالعلاقات الاقتصادية، والاستخفاف بشركة X Corp.

من خلال دعمها لشركة X، دافعت الرئيسة التنفيذية Linda Yaccarino عن موقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة على دقة تحليل Media Matters. وذكرت أنه لم يشاهد أي من مستخدمي X الأصليين إعلانات من العلامات التجارية الكبرى مثل IBM أو Comcast أو Oracle إلى جانب المحتوى المميز في تقرير Media Matters.

في ضوء الدعوى القضائية، أعلن المدعي العام في تكساس كين باكستون عن إجراء تحقيق في Media Matters لتحديد ما إذا كان من الممكن تصنيف دراستهم لمحتوى X على أنها نشاط احتيالي محتمل بموجب قانون تكساس. ووصف باكستون المجموعة بأنها "منظمة يسارية متطرفة" وأعرب عن قلقه بشأن محاولاتهم المزعومة لتقييد المشاركة في الساحة العامة.

حدث رحيل المعلنين من X بعد أن أدلى " ماسك " بتصريحات مثيرة للجدل ومعادية للسامية، مؤيدًا الادعاء بأن المجتمعات اليهودية تروج "للكراهية ضد البيض". وسرعان ما أوقفت العلامات التجارية الكبرى، بما في ذلك Disney وParamount وWarner Bros. Discovery (الشركة الأم لـCNN)، إعلاناتها على المنصة ردًا على ذلك.

كان " ماسك " قد أثار سابقًا دعوى قضائية ضد شركة Media Matters، مؤكدًا أن "دعوى قضائية نووية حرارية" ستكون وشيكة. وتعهد باستهداف ليس فقط شركة Media Matters ولكن أيضًا أي أفراد أو كيانات متورطة فيما وصفه بـ "الهجوم الاحتيالي" على شركة X Corp.

ردًا على تهديدات ماسك، أصدرت شركة Media Matters بيانًا تعهدت فيه بالدفاع عن نفسها، ووصفت ماسك بأنه متنمر يسعى إلى إسكات التقارير الدقيقة. وأكدت المجموعة أن ماسك نفسه أقر بوجود إعلانات إلى جانب المحتوى المؤيد للنازية الذي حددته شركة Media Matters، وأعرب عن ثقته في أنهم سيخرجون منتصرين إذا تم اتباع الإجراءات القانونية.

أسئلة وأجوبة

ما هي المسائل الإعلامية؟ Media Matters هي مجموعة مراقبة تقدمية تعمل على تحليل محتوى الوسائط ومراقبته، خاصة فيما يتعلق بالتحيز والمعلومات الخاطئة. ما هو X؟ X هي منصة تواصل اجتماعي مملوكة لشركة Elon Musk. لماذا ترك كبار المعلنين X؟ تخلت العلامات التجارية الكبرى عن الإعلان على X بعد أن أدلى إيلون موسك بتصريحات مثيرة للجدل ومعادية للسامية. ما هو الهدف من الدعوى القضائية التي رفعها ماسك ضد شركة Media Matters؟ تهدف الدعوى القضائية التي رفعها Musk إلى تحميل شركة Media Matters المسؤولية عما يعتقد أنها حملة متعمدة لإبعاد المعلنين عن X وتشويه سمعة المنصة. ما هو رد شركة ميديا ​​ماترز؟ تعهدت شركة Media Matters بالدفاع عن نفسها ضد ما تعتبره محاولة لإسكات تقاريرها وتحليلاتها الدقيقة.