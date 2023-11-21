مكافحة المعلومات الخاطئة عبر الإنترنت: دعوى قضائية ضد X Files ضد مسائل الإعلام

اتخذت منصة التواصل الاجتماعي X، المعروفة سابقًا باسم تويتر، إجراءات قانونية ضد مجموعة الضغط Media Matters for America، وهي مجموعة ضغط ذات توجهات يسارية. وتزعم الدعوى القضائية أن شركة Media Matters تلاعبت بالبيانات في محاولة لتدمير سمعة المنصة من خلال ربطها بمحتوى معاد للسامية.

بعد إصدار تحليل Media Matters، أوقفت شركات كبرى مثل Apple وDisney وIBM وComcast إعلاناتها مؤقتًا على X. مما دفع Elon Musk، مؤسس X، إلى التهديد برفع دعوى قضائية ضد Media Matters، الأمر الذي قوبل بالانتقادات. من جماعة المناصرة ووصفه بأنه متنمر.

تؤكد الدعوى المرفوعة في تكساس أن شركة Media Matters قامت عن عمد بتلفيق وتقديم صور جنبًا إلى جنب لمنشورات المعلنين على X جنبًا إلى جنب مع محتوى النازيين الجدد والقوميين البيض. تنص X على أن هذه الصور التي تم التلاعب بها لم تكن تمثل تجارب المستخدم النموذجية على نظامها الأساسي.

علاوة على ذلك، يوضح X أن إعلانات Comcast وOracle وIBM ظهرت فقط جنبًا إلى جنب مع المحتوى الذي يحض على الكراهية والذي حددته شركة Media Matters ولم يشاهدها مستخدمو X الأصليون. وأكدت ليندا ياكارينو، الرئيس التنفيذي لشركة X، أن الحقيقة بعيدة كل البعد عما تزعمه شركة Media Matters.

ردًا على هذه الادعاءات، سحبت المفوضية الأوروبية، وWarner Bros Discovery، وParamount، وLionsgate جميعها حملاتها الإعلانية من X. وتعهد Elon Musk بالانتقام بإجراءات قانونية ضد Media Matters، مشيرًا إلى ذلك باعتباره "هجومًا احتياليًا" على شركة X. الشركة.

وفي الوقت نفسه، تدافع شركة Media Matters عن تصرفاتها كجزء من مهمتها لمكافحة المعلومات المضللة المحافظة في وسائل الإعلام. تصف المجموعة نفسها بأنها مركز أبحاث ومعلومات تقدمي يقوم بتحليل وتصحيح الروايات الكاذبة.

وقد حظي هذا النزاع باهتمام خارج نطاق وسائل التواصل الاجتماعي. بدأ المدعي العام الجمهوري في تكساس، كين باكستون، تحقيقًا في شركة Media Matters بحثًا عن نشاط احتيالي محتمل، واصفًا المجموعة بأنها "منظمة متطرفة مناهضة لحرية التعبير". يسعى باكستون إلى ضمان عدم خداع الجمهور بما يعتبره مخططات يسارية للحد من حرية التعبير.

وبينما تتكشف هذه المعركة القانونية، يظل من الأهمية بمكان معالجة المعلومات الخاطئة عبر الإنترنت والحفاظ على سلامة المنصات الرقمية. وتثير القضية تساؤلات حول مسؤولية جماعات المناصرة في سعيها لمعرفة الحقيقة والعواقب المحتملة لتكتيكاتها.

أسئلة وأجوبة

س: ما هو X؟



X عبارة عن منصة للتواصل الاجتماعي كانت تُعرف سابقًا باسم Twitter.

س: ما هي أهمية الإعلام بالنسبة لأمريكا؟



Media Matters for America هي مجموعة ضغط ذات توجهات يسارية تهدف إلى مكافحة التضليل المحافظ في وسائل الإعلام الأمريكية.

س: لماذا رفع X دعوى قضائية ضد شركة Media Matters؟



رفعت X دعوى قضائية ضد شركة Media Matters، زاعمة أن المجموعة تلاعبت بالبيانات في محاولة لتدمير سمعة المنصة من خلال ربطها بمحتوى معاد للسامية.

س: ما هي الشركات التي أوقفت الإعلان مؤقتًا على X؟



أوقفت شركات مثل Apple وDisney وIBM وComcast إعلاناتها مؤقتًا على X بعد تحليل Media Matters.

س: ما هو رد شركة ميديا ​​ماترز؟



انتقدت شركة Media Matters إيلون ماسك ووصفته بالمتنمر بعد أن هدد برفع دعوى قضائية. ويؤكدون أن أفعالهم جزء من مهمتهم لمكافحة المعلومات المضللة المحافظة.

س: ما هو التحقيق الذي بدأه المدعي العام في تكساس كين باكستون؟



فتح المدعي العام في تكساس، كين باكستون، تحقيقًا في شركة Media Matters بسبب نشاط احتيالي محتمل يتعلق بمزاعمها ضد X. ويشير إلى Media Matters على أنها "منظمة متطرفة مناهضة لحرية التعبير".

س: ما الذي تسلط الضوء عليه هذه الحالة؟



تسلط هذه المعركة القانونية الضوء على أهمية معالجة المعلومات المضللة عبر الإنترنت وتثير تساؤلات حول مسؤولية مجموعات المناصرة في البحث عن الحقيقة والعواقب المحتملة لتكتيكاتها.