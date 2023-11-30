إيلون ماسك يخاطب مقاطعة المعلنين والتغريدات المثيرة للجدل في قمة DealBook

في قمة DealBook لعام 2023 في نيويورك، تناول إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة Tesla، وكبير مهندسي SpaceX، والمدير الفني لمنصة التواصل الاجتماعي X (Twitter سابقًا)، مقاطعة المعلنين المستمرة والجدل الدائر حول تغريداته.

سخر ماسك، المعروف بإدلائه بتصريحات جريئة، من فكرة محاولة المعلنين ابتزازه بحملاتهم. أجاب بنبرة صريحة ومواجهة: "إذا كان شخص ما سيحاول ابتزازي بالإعلانات؟ تبتزني بالمال؟ اذهب و- نفسك. يذهب. F-. نفسك. هل هذا واضح؟"

وأشار ماسك أيضًا إلى أن معجبيه سيدعمونه من خلال مقاطعة المعلنين المقاطعين. وهدد بأن العالم سيعرف أن هؤلاء المعلنين "قتلوا الشركة" وتعهد بتوثيق ذلك بقدر كبير من التفصيل.

خلال المقابلة، رفض أيضًا فكرة أن أكون مكروهًا، قائلًا: “ليس لدي مشكلة في أن أكون مكروهًا. الكراهية بعيدا.

ومع اعترافه بأن تغريداته روجت لـ "الكراهية العنصرية والمعادية للسامية"، أعرب ماسك عن أسفه لأفعاله. واعترف بأن المنشورات كانت “سخيفة” واعتذر عنها.

أدى الجدل الدائر حول تغريدات ماسك إلى قيام العديد من كبار المعلنين، بما في ذلك ديزني وأبل، بتعليق حملاتهم على X. بالإضافة إلى ذلك، تخلى مستخدمون بارزون، مثل عمدة باريس آن هيدالغو، عن المنصة.

نفى " ماسك " بشدة مزاعم كونه معاديًا للسامية وشدد على أن الدعوات إلى العنف الشديد تتعارض مع شروط خدمة "X".

وفيما يتعلق بزيارته لإسرائيل، أوضح ماسك أنها كانت مخططة قبل التغريدات المثيرة للجدل ولم تكن جزءًا من “جولة اعتذار”. وأعرب عن اهتمام سابق بجلب خدمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية التابعة لشركة سبيس إكس، ستارلينك، إلى المنطقة، وخاصة للمنظمات الإنسانية في غزة.

خلال المقابلة، تناول ماسك أيضًا المخاوف بشأن النقابات وأعرب عن آراء سلبية بشأنها. وذكر أنه إذا أصبحت تيسلا اتحادًا نقابيًا، فسيكون ذلك نتيجة لفشل الشركة.

وفيما يتعلق باللوائح والرقابة، أقر ماسك بأن شركاته تخضع لإشراف مئات الهيئات التنظيمية في 55 دولة. وادعى أنه يلتزم بشكل عام باللوائح، لكنه اعترف بوجود حالات لا يوافق فيها وقد يختار الاعتراض والعصيان.

عندما سُئل ماسك عن الصين والانتقادات المتعلقة بحرية التعبير، سلط الضوء على أهمية الالتزام بقوانين كل دولة وتساءل عما إذا كان هناك المزيد مما يمكن القيام به.

أخيرًا، تطرق " ماسك " إلى شركة OpenAI والصراعات الأخيرة التي واجهتها في مجلس الإدارة. وعلى الرغم من أنه ذكر أن لديه "مشاعر متضاربة" تجاه الرئيس التنفيذي سام ألتمان، إلا أنه لم يوضح تفاصيل إقالة ألتمان وإعادة تعيينه. أعرب ماسك عن قلقه بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن أن يضر البشرية، وكشف أنه يسبب له ليالي بلا نوم.

بشكل عام، سلط ظهور ماسك في قمة DealBook الضوء على موقفه غير الاعتذاري، ووجهات نظره بشأن النقابات واللوائح، ووعيه بالخلافات المحيطة بتغريداته ومقاطعة المعلنين.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. لماذا قاطع المعلنون X؟

أوقف المعلنون حملاتهم على X بسبب ترويج Elon Musk لـ "الكراهية المعادية للسامية والعنصرية" على المنصة.

2. كيف رد إيلون ماسك على حملة مقاطعة المعلنين؟

سخر " ماسك " من المقاطعة قائلاً: "إذا كان هناك من سيحاول ابتزازي بالإعلانات؟ تبتزني بالمال؟ اذهب و- نفسك. يذهب. F-. نفسك. هل هذا واضح؟"

3. ماذا قال ماسك عن تغريداته المثيرة للجدل؟

واعترف ماسك بحماقة تغريداته واعتذر عنها. وشدد على أن الدعوات الواضحة للعنف الشديد تتعارض مع شروط خدمة X.

4. كيف تعامل " ماسك " مع المخاوف المتعلقة بالنقابات؟

أعرب " ماسك " عن آراء سلبية بشأن النقابات وجادل ضد خلق جو " اللوردات والفلاحين " في الشركات. وذكر أنه إذا أصبحت تيسلا اتحادًا نقابيًا، فهذا يعني أن الشركة قد فشلت.

5. ما هي أفكار إيلون ماسك حول اللوائح والتأثير الصيني؟

ادعى " ماسك " أنه يلتزم بمعظم اللوائح، لكنه اختلف مع بعضها في بعض الأحيان. وشدد على أهمية الالتزام بالقوانين في مختلف البلدان وتساءل عما إذا كان من الممكن القيام بالمزيد فيما يتعلق بحرية التعبير.

6. ماذا قال " ماسك " عن الضرر المحتمل لـ OpenAI والذكاء الاصطناعي؟

أثار ماسك مخاوف بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي وأعرب عن مشاعر متضاربة تجاه الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان. وذكر أنه يواجه "صعوبة في النوم ليلاً" بسبب الضرر المحتمل الذي يمكن أن يلحقه الذكاء الاصطناعي بالبشرية.