وجد ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك نفسه في مأزق مرة أخرى، هذه المرة بسبب تأييده لمنشور معاد للسامية على المنصة X. وقد سحب المعلنون إنفاقهم من المنصة، مما دفع ماسك للرد برسالة متحدية وبذيئة للمعلنين. . ورغم أن ماسك يتحمل مسؤولية تصرفاته، إلا أنه يعتقد أن اللوم يقع على عاتق المعلنين، متهما إياهم بمحاولة "ابتزازه" بالمال.

أثار تأييد ماسك لمنشوره المعادي للسامية انتقادات واسعة النطاق، بما في ذلك إدانة البيت الأبيض ومستثمري تسلا. لقد نأت الشركات الكبرى المنفقة، مثل شركة والت ديزني وشركة أبل، بنفسها عن شركة إكس. وخاطب ماسك الرئيس التنفيذي لشركة ديزني روبرت إيجر على وجه التحديد، ودعاه إلى الخروج من مسرح مؤتمر DealBook الذي عقدته صحيفة نيويورك تايمز.

في تحول مفاجئ للأحداث، قدم " ماسك " اعتذارًا عن اختياره للكلمات، مما يمثل حدثًا نادرًا يعبر فيه عن ندمه. ومع ذلك، أكد أن زيارته الأخيرة لإسرائيل، حيث قام بجولة في المناطق المتضررة من هجوم حماس، تم التخطيط لها قبل رد الفعل العنيف. كما وضع علامة كلب على المسرح، ترمز إلى الدعوة إلى عودة الرهائن الذين أسرتهم حماس.

طوال المؤتمر، دافع " ماسك " عن نفسه من خلال تسليط الضوء على إنجازاته. وأشاد بإنتاج تسلا للسيارات الكهربائية أكثر من منافسيها ومكانة SpaceX باعتبارها الشركة الرائدة في إطلاق الأقمار الصناعية. علاوة على ذلك، حث الناس على الحكم عليه بناءً على أفعاله وليس على أقواله. لقد منحته قوة ماسك السوقية في الصناعات الرئيسية تأثيرًا سياسيًا كبيرًا، وهي حقيقة يعزوها إلى أداء شركاته الجيد.

كما أعرب ماسك عن شكاواه من إدارة بايدن، مشيرًا إلى ازدراء شركة تسلا من قمة البيت الأبيض بشأن السيارات الكهربائية. أدى هذا التجاهل الملحوظ إلى توتر علاقته مع الرئيس جو بايدن وجعل ماسك يتساءل عما إذا كان سيصوت لبايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وعلى الرغم من صداماته مع إدارة بايدن، فقد أظهر ماسك ميلا نحو الحزب الجمهوري. لقد ظهر في حملة لجمع التبرعات للحزب الجمهوري واستضاف حاكم فلوريدا رون ديسانتيس عندما أعلن عن ترشحه للرئاسة لعام 2024. بالإضافة إلى ذلك، أعرب ماسك عن عدم موافقته على فكرة النقابات وشكك في الحاجة إلى الاتحاد النقابي في شركات صناعة السيارات.

وفي خضم الجدل، تطرق ماسك بإيجاز إلى رحيله عن شركة Open AI، وهي الشركة التي شارك في تأسيسها. أثناء مناقشة الرئيس التنفيذي السابق سام ألتمان، كشف ماسك عن مشاعره المختلطة وألمح إلى المخاطر المحتملة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

في نهاية المطاف، أدت تصريحات إيلون ماسك وسلوكه المثير للجدل إلى تسليط الضوء عليه مرة أخرى، مما أثار انتقادات وتدقيقًا من مختلف الجهات. لا تؤثر عواقب أفعاله على سمعة X فحسب، بل تثير أيضًا تساؤلات حول تأثيره السياسي وعلاقته مع قادة الصناعة الآخرين.

أسئلة وأجوبة

1. ما الذي قاله إيلون ماسك والذي تسبب في رد الفعل العنيف؟

أيد Elon Musk منشورًا معاديًا للسامية على X، مما أدى إلى قيام المعلنين بسحب إنفاقهم من المنصة.

2. كيف استجاب إيلون ماسك للمعلنين؟

استجاب " ماسك " بتحدٍ، وطلب من المعلنين "أن يدمروا أنفسهم" وألقى عليهم اللوم في الفشل المحتمل للمنصة.

3. ما هي الشركات الكبرى التي نأت بنفسها عن X؟

كانت شركة والت ديزني وشركة أبل من بين الشركات الكبرى المنفقة التي نأت بنفسها عن X بعد تأييد " ماسك " للمقالة المعادية للسامية.

4. هل اعتذر إيلون ماسك عن تصريحاته؟

نعم، قدم ماسك اعتذارًا عن اختياره للكلمات، على الرغم من إصراره على أن زيارته الأخيرة لإسرائيل كانت مخططة قبل رد الفعل العنيف ولم تكن "جولة اعتذار".

5. ما هو تأثير علاقة إيلون ماسك بإدارة بايدن؟

وتنبع علاقة إيلون ماسك المتوترة مع إدارة بايدن من استبعاد شركة تسلا من قمة البيت الأبيض بشأن السيارات الكهربائية. وقد دفع ذلك ماسك إلى التساؤل عما إذا كان سيدعم الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.