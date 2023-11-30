قمة New York Times DealBook: إيلون ماسك يتحدث بصراحة عن الجدل الدائر حول وسائل التواصل الاجتماعي ورد الفعل العكسي للمعلنين

تناول إيلون موسك، الرئيس التنفيذي لشركة X، الجدل الأخير الذي أحاط بمنشوره المعادي للسامية على وسائل التواصل الاجتماعي خلال مقابلة في قمة New York Times DealBook. وبينما اعتذر عما وصفه بأنه "أغبى" منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أعرب عن إحباطه تجاه المعلنين الذين يغادرون منصته بسبب تزايد معاداة السامية على X.

خلال المقابلة، قال " ماسك ": "لا أريدهم أن يعلنوا. إذا أراد شخص ما أن يبتزني بالإعلانات أو بالمال، فاذهب ومارس الجنس مع نفسك. يذهب. F ** ك. نفسك." وفي حين أنه لم يذكر أي أسماء بشكل مباشر، إلا أنه أشار إلى الرئيس التنفيذي لشركة ديزني بوب إيجر، الذي تحدث في وقت سابق في القمة.

ولم ترد ديزني بعد على تعليقات ماسك. كانت ليندا ياكارينو، الرئيس التنفيذي لشركة X، حاضرة أيضًا بين الحضور حيث أدلى " ماسك " بهذه الملاحظات، حيث سلط الضوء على دورها في إعادة المعلنين ذوي الأسماء الكبيرة إلى المنصة.

في محادثة صريحة ومتعرجة استمرت لأكثر من ساعة، تناول " ماسك " أيضًا رد الفعل العنيف الذي تلقاه، وذكر أنه ليس لديه مشكلة في أن يكون مكروهًا. "الكراهية بعيدا. قال: "هناك ضعف حقيقي في الرغبة في أن تكون محبوبًا".

تم انتقاد تغريدة ماسك المثيرة للجدل، والتي أثارت نزوح المعلنين، باعتبارها معادية للسامية. ومع ذلك، أوضح " ماسك " أن ذلك كان خطأً أحمقًا وليس انعكاسًا لمعتقداته الحقيقية. وأكد: "لقد بذلت قصارى جهدي لتوضيح ست طرق اعتبارًا من يوم الأحد، لكن كما تعلمون، على الأقل أعتقد أنه سيكون من الواضح أنه في الواقع، بعيدًا عن كوني معاديًا للسامية، أنا في الواقع محب للسامية".

وعلى الرغم من رد الفعل العنيف، تستمر شركات ماسك، بما في ذلك SpaceX وStarshield، في تلقي التمويل من الحكومة الأمريكية. واستكشفت كريستين فيشر من CNN هذا الموضوع في تقرير حديث، وسلطت الضوء على قرار الحكومة بالحفاظ على شراكتها مع ماسك على الرغم من الجدل.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي قمة DealBook التي تنظمها صحيفة نيويورك تايمز؟

ج: تعتبر قمة DealBook التي تقدمها صحيفة نيويورك تايمز حدثًا سنويًا يجمع قادة الأعمال وصانعي السياسات المؤثرين لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية المهمة.

س: ما هو X؟

ج: يشير X إلى منصة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم Twitter، والتي نشر عليها Elon Musk المنشور المثير للجدل.

س: ما هي معاداة السامية؟

ج: تشير معاداة السامية إلى التحيز أو التمييز أو العداء ضد الشعب اليهودي على أساس دينهم أو عرقهم.

س: ما هي الفلسفة السامية؟

ج: تشير محبة السامية إلى الموقف الإيجابي أو الدعم تجاه الشعب اليهودي وثقافته.

المصدر: CNN