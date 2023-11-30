إيلون ماسك يعرب عن أسفه ويؤكد التزامه بمحاربة خطاب الكراهية

في مقابلة أجريت مؤخرا، أعرب الملياردير إيلون ماسك عن أسفه إزاء تغريدة مثيرة للجدل نشرها في وقت سابق من هذا الشهر، والتي تتفق مع منشور معاد للسامية. واعترف ماسك بأن تغريدته كانت خاطئة واعتذر عن المحتوى المسيء. وشدد على أنه ضد معاداة السامية وكل ما يشجع على الكراهية والصراع.

وفي كلمته أمام المعلنين الذين انسحبوا من X، المعروف سابقًا باسم Twitter، صرح " ماسك " بحزم أنه لا ينبغي عليهم الإعلان على المنصة ويجب ألا يحاولوا ابتزازه. على الرغم من أن لغته كانت ملونة، فقد أوضح " ماسك " أنه متمسك بمبادئه ولن يرضخ لمن يختلفون معه.

كما أبرز ماسك أهمية التركيز على جودة المنتجات التي تنتجها شركاته، مثل السيارات الكهربائية من شركة تيسلا والصواريخ من شركة سبيس إكس. وحث الأشخاص الذين قد لا يحبونه شخصيًا على التفكير في التأثير الإيجابي الذي تحدثه شركاته في مختلف الصناعات.

خلال المقابلة، تم طرح رحلة ماسك إلى إسرائيل، وأوضح أنها تم التخطيط لها بشكل مستقل عن الجدل الدائر حول تغريدته. وفي إسرائيل، أكد ماسك التزامه بمكافحة معاداة السامية وأي شكل من أشكال خطاب الكراهية. وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بماسك لزيارته وأعرب عن امتنانه لتفانيه في تأمين مستقبل أفضل.

في حين أثارت تعليقات Musk انتقادات وأدت إلى تعليق العديد من الشركات الكبرى إعلاناتها على X، فمن المهم ملاحظة أن تصريحاته لا تؤيد بأي حال من الأحوال معاداة السامية أو خطاب الكراهية. يعكس ندم ماسك والتزامه بمحاربة الكراهية القيم التي يهدف إلى دعمها.

أسئلة وأجوبة (FAQ):

س: ما الذي دفع إيلون ماسك إلى التغريدة المثيرة للجدل؟

ج: اتفق إيلون ماسك مع مستخدم ادعى كذباً أن اليهود يؤججون الكراهية ضد الأشخاص البيض. أعرب ماسك لاحقًا عن ندمه على تغريدته واعتذر عن المحتوى المسيء.

س: هل واجه إيلون ماسك أي عواقب بسبب تغريدته؟

ج: قامت شركات أمريكية كبرى، بما في ذلك Walt Disney وWarner Bros Discovery وشركة Comcast الأم لـ NBCUniversal، بتعليق إعلاناتها على X ردًا على تغريدة Musk. كما واجه المسك انتقادات من البيت الأبيض.

س: كيف خاطب إيلون ماسك المعلنين الذين تركوا X؟

ج: أكد " ماسك " بحزم على أنه لا ينبغي للمعلنين الإعلان على X، ويجب ألا يحاولوا ابتزازه. وأكد أنه لن يتنازل عن مبادئه.

س: ما هو موقف إيلون ماسك من معاداة السامية وخطاب الكراهية؟

ج: إيلون ماسك ضد معاداة السامية وأي شيء يشجع على الكراهية والصراع. إنه ملتزم بمحاربة خطاب الكراهية والتأكد من أن X لا يصبح منصة للكراهية.

س: هل يشارك إيلون ماسك في أي خلافات أخرى؟

ج: بينما تلقى " ماسك " انتقادات في الماضي بسبب تصريحاته وأفعاله المختلفة، فمن المهم تقييم كل أمر على حدة. وفي هذه الحالة، أعرب ماسك عن أسفه وأعاد تأكيد التزامه بمحاربة خطاب الكراهية.