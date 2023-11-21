إيلون ماسك: من لاعب Quake إلى متحمس للألعاب

تصدر إيلون ماسك، رجل الأعمال الملياردير صاحب الرؤية التكنولوجية، عناوين الأخبار مؤخرًا لادعائه أنه أحد أفضل لاعبي Quake في العالم. في حين أن البعض قد يرفض هذا باعتباره مجرد مبالغة، إلا أن هناك أدلة تدعم براعة " ماسك " في الألعاب خلال التسعينيات.

جاء إعلان ماسك خلال مقابلة مع مقدم البث الصوتي ليكس فريدمان، حيث ناقش حبه للألعاب، وخاصة هوسه بلعبة Diablo 4. ووفقًا لماسك، فإن ممارسة ألعاب الفيديو بمثابة شكل من أشكال الاسترخاء، مما يسمح له بتهدئة الفوضى في ذهنه.

على الرغم من اعترافه بأن ردود أفعاله قد لا تكون كما كانت من قبل، إلا أن " ماسك " يتذكر باعتزاز أيامه كلاعب في Quake. حتى أنه ادعى أنه فاز بالمال في إحدى بطولات الرياضات الإلكترونية المدفوعة في وقت مبكر في الولايات المتحدة، حيث حصل فريقه على المركز الثاني.

في حين أن بعض المتشككين قد يشككون في مهارات " ماسك "، إلا أن هناك مصادر موثوقة تتذكره منذ تلك الأيام. أكد دينيس فونغ، المعروف أيضًا باسم "Thresh"، أحد رواد الرياضات الإلكترونية الشهير وأفضل لاعب في Quake في التسعينيات، أن " ماسك " كان يلعب بشكل متكرر على نفس خادم Quake. وصف فونج " ماسك " بأنه لاعب " OG "، معترفًا بأنه على الرغم من أنه ربما لم يكن الأفضل، إلا أنه لا يزال يتمتع بالشرعية.

لسوء الحظ، نظرًا لعدم وجود سجلات شاملة من تلك الحقبة، من الصعب تقديم دليل ملموس على إنجازات ماسك في الزلزال. ومع ذلك، فمن الواضح أنه قضى ساعات لا تحصى منغمسًا في اللعبة ولعب جنبًا إلى جنب مع لاعبين بارزين.

على الرغم من أن مهارات " ماسك " في الألعاب قد تلاشت بمرور الوقت، إلا أن شغفه بألعاب الفيديو لا يزال قائمًا. لقد عبر عن هوسه الحالي بـ Diablo 4، ولا سيما التحدي المتمثل في هزيمة ليليث كشخصية كاهنة. حتى أن " ماسك " يقدم بعض النصائح في مجال الألعاب، مما يشير إلى أن فئة السحرة ذوي الكرات البرقية هي الأقوى حاليًا.

لذا، سواء كان Elon Musk حقًا أحد أفضل لاعبي Quake في العالم أم لا، فلا يمكن إنكار حبه الطويل للألعاب. باعتباره شخصية مؤثرة في صناعة التكنولوجيا، تقدم رؤى ماسك في عالم الألعاب منظورًا فريدًا حول التقاطع بين التكنولوجيا والترفيه.

الأسئلة المتكررة

هل كان إيلون ماسك حقًا أحد أفضل لاعبي Quake في العالم؟

في حين أن هناك بعض الشكوك المحيطة بادعاء Elon Musk، إلا أن مصادر موثوقة، مثل أفضل لاعب Quake Dennis Fong، تؤكد أن Musk كان لاعبًا نشطًا على خادم Quake خلال التسعينيات.

هل فاز إيلون ماسك بالمال في بطولة Quake؟

يؤكد إيلون ماسك أنه فاز بالمال في إحدى بطولات الرياضات الإلكترونية المدفوعة الأجر في الولايات المتحدة. ومع ذلك، ونظرًا لعدم وجود سجلات من تلك الحقبة، لا يوجد دليل ملموس للتحقق من هذا الادعاء.

ما هي لعبة الفيديو المفضلة لدى إيلون ماسك؟

في الوقت الحالي، إيلون ماسك مهووس بلعبة Diablo 4. ويذكر على وجه التحديد التحدي المتمثل في هزيمة ليليث كشخصية كاهنة ويقدم نصائح حول الألعاب، مما يشير إلى أن فئة الساحرين ذوي الكرات البرقية هي الأقوى حاليًا.

هل لا يزال إيلون ماسك يلعب دور Quake؟

لا، لم يعد " ماسك " يلعب لعبة Quake بشكل نشط بعد الآن. لقد حول تركيزه إلى ألعاب الفيديو الأخرى، وخاصة ديابلو 4.

كيف تساهم ألعاب الفيديو في حياة إيلون ماسك؟

يرى إيلون ماسك أن ألعاب الفيديو هي وسيلة لتهدئة الفوضى في ذهنه. يجد الاسترخاء والمتعة في ممارسة الألعاب، حتى أنه يقارن هزيمة الشياطين الافتراضية بالتغلب على التحديات في الحياة الواقعية.