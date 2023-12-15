تطلق Elliptic Labs مستشعر القرب الافتراضي AI على الهواتف الذكية Vivo S18 وS18 Pro

طرحت شركة Elliptic Labs، وهي شركة برمجيات الذكاء الاصطناعي العالمية، مستشعر القرب الافتراضي AI المسمى INNER BEAUTY على أحدث هواتف Vivo الذكية، S18 وS18 Pro. يوضح التعاون بين Elliptic Labs وVivo التزام الشركتين بالابتكار وتقديم قيمة استثنائية للمستخدمين.

يكتشف مستشعر القرب الافتراضي المزود بالذكاء الاصطناعي عندما يقوم المستخدم بتقريب هاتفه من أذنه أثناء المكالمة، مما يؤدي إلى إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا وتعطيل وظيفة اللمس على الشاشة. تمنع هذه الميزة الإجراءات غير المقصودة، مثل قطع الاتصال أو الاتصال بالأرقام، مع الحفاظ على عمر البطارية.

ما يميز مستشعر القرب الافتراضي AI من Elliptic Labs هو أنه لا يتطلب مستشعرًا مخصصًا للأجهزة. وبدلاً من ذلك، فإنه يستخدم أجهزة استشعار برمجية فقط لتوفير كشف قوي عن القرب. من خلال التخلص من الحاجة إلى أجهزة استشعار الأجهزة، يقلل مستشعر القرب الافتراضي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي من تكلفة الجهاز ويزيل مخاطر التوريد.

يتم تشغيل Vivo S18 بواسطة مجموعة شرائح Snapdragon 7+ Gen 3 من Qualcomm، بينما يتم تشغيل S18 Pro بواسطة Dimensity 9200+ من MediaTek. توفر هذه الهواتف الذكية، التي تتميز بمستشعر القرب الافتراضي AI من Elliptic Labs، وظائف متقدمة بسعر مناسب، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستهلكين في السوق الصينية.

تواصل Elliptic Labs، من خلال تركيزها على الحلول المستدامة والصديقة للإنسان، الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، والموجات فوق الصوتية، وتقنيات دمج أجهزة الاستشعار. وقد تم بالفعل نشر منصة الاستشعار الذكية الافتراضية الخاصة بالشركة والتي تعمل بالذكاء الاصطناعي في أكثر من 500 مليون جهاز حول العالم، مما يثبت موثوقيتها وفعاليتها.

حول مختبرات Elliptic:

Elliptic Labs هي مؤسسة عالمية تستهدف أسواقًا مختلفة، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وإنترنت الأشياء والسيارات. تأسست الشركة في عام 2006 كمشروع بحثي منبثق من جامعة أوسلو في النرويج. بفضل برنامجها الحاصل على براءة اختراع والذي يستخدم الذكاء الاصطناعي والموجات فوق الصوتية ودمج أجهزة الاستشعار، توفر Elliptic Labs تجارب بديهية مثل اكتشاف الإيماءات والاستشعار عن قرب والمزيد. تقوم منصة الاستشعار الذكية الافتراضية AI القابلة للتطوير الخاصة بالشركة بإنشاء أجهزة استشعار برمجية فقط تكون مستدامة ومنتشرة بالفعل في ملايين الأجهزة في جميع أنحاء العالم.

يقع المقر الرئيسي لشركة Elliptic Labs في النرويج، ولها تواجد في الولايات المتحدة الأمريكية والصين وكوريا الجنوبية وتايوان واليابان. تم تطوير تكنولوجيا الشركة والملكية الفكرية الخاصة بها في النرويج وهي مملوكة حصريًا لشركة Elliptic Labs.