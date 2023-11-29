القضاء على داون: لعبة Mega Drive النادرة تحصل على إعادة إصدار رسمية

لعبة Eliminate Down، وهي لعبة Mega Drive المرغوبة للغاية والمكلفة، على وشك العودة بشكل كبير. تم إصدار لعبة إطلاق النار الفضائية ذات التمرير الجانبي هذه في الأصل عام 1993، والتي طورتها شركة Aprinet ونشرتها شركة Soft Vision، ولم تكن متاحة على الإطلاق خارج اليابان وكوريا الجنوبية. ونتيجة لذلك، فقد أصبحت قطعة مرغوبة للتحصيل، وغالبًا ما تجلب أسعارًا باهظة في سوق إعادة البيع. ومع ذلك، قد يجد هواة الجمع أنفسهم قريبًا أمام فرصة ميسورة التكلفة لامتلاك نسخة من هذه اللعبة الكلاسيكية.

أعلن ناشر Retro Bit مؤخرًا عن إعادة إصدار تمت الموافقة عليه رسميًا للعبة Eliminate Down، مما يمثل أول توفر للعبة على الإطلاق في الولايات المتحدة وأوروبا. تأتي خرطوشة Mega Drive ذات الإصدار الخاص كاملة مع دليل وحقيبة وغطاء فني قابل للعكس. بكميات محدودة، يقدم هذا الإصدار فرصة فريدة للمعجبين لإضافة هذه اللعبة النادرة إلى مجموعتهم.

مع سعر يبلغ 54.95 دولارًا أمريكيًا (أو حوالي 83 دولارًا أستراليًا)، قد يتطلب الحصول على نسخة من Eliminate Down المعاد إصداره القليل من التخطيط الاستراتيجي. عقدت Retro Bit شراكة مع العديد من تجار التجزئة في الولايات المتحدة وأوروبا لبيع اللعبة، لذلك سيحتاج المشترون الدوليون إلى اختيار البائع المفضل لديهم بعناية لضمان التسليم إلى أستراليا. أحد الخيارات الموصى بها هو تقديم طلب من خلال Limited Run، وهو بائع تجزئة عرض سابقًا الشحن إلى أستراليا بتكلفة معقولة تبلغ حوالي 12 دولارًا.

الطلبات المسبقة لإعادة إصدار Eliminate Down متاحة حتى 2 يناير 2024، ومن المقرر أن تبدأ الشحنات في وقت لاحق من ذلك العام. لا تفوت هذه الفرصة لتجربة لعبة محبوبة كانت في السابق بعيدة عن متناول العديد من هواة الجمع.

أسئلة وأجوبة

1. هل يمكنني تشغيل لعبة Eliminate Down المعاد إصدارها على وحدة تحكم Mega Drive القديمة الخاصة بي؟

نعم، يمكنك تشغيل لعبة Eliminate Down المعاد إصدارها على وحدة تحكم Mega Drive القديمة. ومع ذلك، قد تحتاج إلى محول عربة حسب توافق منطقة وحدة التحكم الخاصة بك.

2. هل إعادة الإصدار متاحة للبيع في جميع أنحاء العالم؟

لا، إعادة الإصدار متاحة للبيع فقط في الولايات المتحدة وأوروبا.

3. ما هي التكلفة الإجمالية لطلب نسخة من كتاب Eliminate Down المعاد إصداره من أستراليا؟

يبلغ سعر Eliminate Down المعاد إصداره 54.95 دولارًا أمريكيًا (أو حوالي 83 دولارًا أستراليًا). وينبغي أيضًا مراعاة تكاليف الشحن الإضافية، والتي قد تختلف اعتمادًا على بائع التجزئة.