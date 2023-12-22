توفر الطابعة ثلاثية الأبعاد الجديدة الرائعة من ELEGOO أداءً عاليًا وتصميمًا سهل الاستخدام

ملخص: تُحدث الطابعة Neptune 4 Max، وهي طابعة ثلاثية الأبعاد جديدة من الشركة المصنعة الصينية ELEGOO، ضجة في عالم الطباعة ثلاثية الأبعاد في المنزل. بفضل حجمها الكبير وتصميمها الذي يركز على المستخدم، توفر هذه الطابعة أداءً رائعًا وتجربة طباعة سلسة. على الرغم من وجود بعض المجالات التي تحتاج إلى تحسين، مثل تعليمات التجميع والافتقار إلى ملفات تعريف طابعة مفتوحة المصدر يمكن الوصول إليها، إلا أن Neptune 3 Max يثبت أنه خيار قوي لكل من المستخدمين المبتدئين وذوي الخبرة.

التجميع أصبح سهلاً

تعتبر عملية تجميع Neptune 4 Max واضحة ومباشرة، مع مكونات مصنفة ومصنفة بشكل واضح مما يبسط تجربة البناء. يؤدي تضمين كافة الأدوات الأساسية إلى تحسين سهولة استخدام الطابعة.

أداء مذهل

بعد وقوع حادث مؤسف في البداية حيث سقط شيء ما من السرير أثناء الطباعة، كانت المطبوعات اللاحقة سلسة وناجحة. يقع ضجيج التشغيل ضمن المعلمات المتوقعة لطابعة بهذا الحجم، ويعتبر التحكم اليدوي في مروحة المحور Z إضافة عملية.

قدرات طباعة مثيرة للإعجاب

إن إمكانات التجسير في Neptune 4 Max جديرة بالثناء، حيث يمكنها التعامل مع الأجزاء المتدلية الحادة بسهولة وتقليل وقت الطباعة. في حين أن القيمة الجمالية قد تتعرض للخطر، إلا أنها لا تشكل مصدر قلق كبير لمعظم المستخدمين.

ميزات إضافية

تصميم حامل التخزين المؤقت يمنع سحب الفتيل ويضمن تغذية سلسة. يمنع مستشعر نفاد الفتيل، والذي يعمل أيضًا كدليل، الانسدادات وهو ميزة رائعة للطابعة. يساهم حجم البناء ونظام التسوية التلقائية أيضًا في توفير تجربة مستخدم ممتعة.

برنامج التوافق

أحد العوائق بالنسبة لعشاق نظام Prusa البيئي هو الإصدار المثبت مسبقًا من Cura، لأنه يحد من استكشاف الإمكانات الكاملة للطابعة. ومع ذلك، يمكن تطوير ملفات تعريف مخصصة للتغلب على هذا القيد.

بشكل عام، يوفر Neptune 4 Max من ELEGOO تجربة عالية الأداء وسهلة الاستخدام في عالم الطباعة ثلاثية الأبعاد في المنزل. على الرغم من النكسات الطفيفة، فقد ثبت أنه خيار قوي لطباعة الأشياء الكبيرة ويأتي بسعر في المتناول، مما يجعله مناسبًا لكل من المستخدمين المبتدئين وذوي الخبرة على حدٍ سواء.