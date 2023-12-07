تواجه السيارات الكهربائية مشكلات موثوقية أعلى، ولكن ليس فقط لأنها كهربائية

وفقًا لمسح موثوقية السيارات السنوي الذي تجريه Consumer Reports، تواجه السيارات الكهربائية مشاكل أكثر بنسبة 79٪ مقارنة بالمركبات الأخرى. ومع ذلك، فإن هذه المشكلات لا ترجع فقط إلى كونها كهربائية، كما أوضح جيك فيشر، مدير مركز اختبار السيارات التابع للمجموعة. السبب الرئيسي للمشاكل هو أن السيارات الكهربائية هي في المقام الأول نماذج جديدة، وغالباً ما تواجه نماذج السيارات التي تم طرحها مؤخراً المزيد من المشكلات بشكل عام، بغض النظر عن نظام الدفع الخاص بها. تحتاج شركات السيارات إلى الوقت لمعالجة مكامن الخلل التي واجهتها مع موديلاتها القديمة.

بالإضافة إلى ذلك، عادة ما تكون السيارات الكهربائية نماذج مرتفعة السعر مع ميزات تقنية أكثر تطورًا. توفر هذه الميزات المتقدمة، بدءًا من أجهزة استشعار الأمان الإضافية إلى الأدوات المتنوعة، المزيد من الفرص لحدوث خطأ ما. إن إدراج التكنولوجيا الجديدة وأحدث الأدوات والشاشات في السيارات الكهربائية يساهم بشكل أكبر في مشاكلها المبلغ عنها.

تكشف بيانات مسح تقارير المستهلك أيضًا عن مشكلات تتعلق بالبطاريات والشحن، لكن فيشر يشير إلى أن هذه المشكلات ترجع في الغالب إلى حداثة السيارات الكهربائية وليس المشكلات المتأصلة في التكنولوجيا نفسها. وللتأكيد على هذه النقطة، يقدم فيشر سيناريو افتراضيًا حيث واجهت محركات الاحتراق الداخلي فجأة العديد من المشكلات إذا تم طرحها حديثًا بعد ظهور السيارات الكهربائية لمدة قرن من الزمان.

يسلط مسح الموثوقية أيضًا الضوء على أن الشاحنات الصغيرة الكهربائية سجلت الأداء الأضعف. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الجمع بين نوعين من المركبات، المركبات الكهربائية والشاحنات الصغيرة، والتي تعتبر بشكل عام أقل موثوقية بشكل فردي.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه ليست كل السيارات الكهربائية تظهر نفس المستوى من عدم الموثوقية. تتمتع سيارات Tesla Model 3 وModel Y، بالإضافة إلى Ford Mustang Mach-E، بمتوسط ​​موثوقية متوقعة. من ناحية أخرى، تتمتع نيسان أريا وهيونداي أيونيك 6 بموثوقية متوقعة أفضل من المتوسط.

يشير الاستطلاع أيضًا إلى أن السيارات الهجينة هي النماذج الأقل موثوقية بشكل عام لأنها عرضة للمشكلات الموجودة في كل من السيارات التي تعمل بالغاز والكهرباء. وفي المقابل، فإن السيارات الهجينة التي لا تتطلب شحنًا خارجيًا هي الأكثر موثوقية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سجل شركات صناعة السيارات الموثوقة مثل تويوتا وهوندا وهيونداي وكيا.

في الختام، في حين أن السيارات الكهربائية تواجه مشكلات موثوقية أعلى، فإن هذه المشكلات تعزى في المقام الأول إلى حداثتها كنماذج وإدراج ميزات التكنولوجيا المتقدمة. من المهم التمييز بين الموثوقية الشاملة للمركبة والقضايا المحددة المرتبطة مباشرة بتكنولوجيا الدفع الكهربائي.