يبدأ الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لـ Elder Scrolls Online في هولندا

تستعد The Elder Scrolls Online لاحتفال ملحمي بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها العام المقبل. أعلن فريق تطوير اللعبة، ZeniMax Online Studios، أنهم سيشرعون في جولة حول العالم ستمتد على مدار عامين وتغطي 10 دولة.

للاحتفال بالذكرى السنوية الفعلية للإطلاق في الفترة من 5 إلى 6 أبريل، ستقام المحطة الأولى من الجولة في SugarFactory في أمستردام. ستتاح للمعجبين الذين يحضرون الحدث فرصة المشاركة في أنشطة مختلفة مثل حضور الحلقات النقاشية ومناقشات المائدة المستديرة، والمشاركة في مسابقة الأزياء التنكرية الملحمية، ولعب محتوى اللعب الحصري، والاستمتاع بالموسيقى والطعام والمشروبات.

لكن الاحتفال لا ينتهي عند هذا الحد. يخطط فريق Elder Scrolls Online لعقد أحداث مماثلة في جميع أنحاء العالم. وستتاح أيضًا الفرصة للاعبين في أستراليا والصين واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وبولندا والسويد والولايات المتحدة للمشاركة في الاحتفالات. ومع ذلك، من المقرر أن تقام المحطة الأمريكية من الجولة في منتصف عام 2025، لذلك سيتعين على المشجعين الأمريكيين الانتظار لفترة أطول قليلاً للمشاركة في إثارة الذكرى السنوية.

تذاكر حدث أمستردام متاحة الآن للشراء. يبلغ سعر الدخول العام حوالي 105 دولارًا أمريكيًا، في حين يبلغ سعر الباقة النهائية "الأفضل"، والتي تتضمن تسجيل وصول كبار الشخصيات والدخول إلى صالة الأحداث، بالإضافة إلى كأس الذكرى السنوية العاشرة، حوالي 10 دولارًا أمريكيًا.

لمزيد من المعلومات والتحديثات حول الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للعبة Elder Scrolls Online، قم بزيارة الموقع الرسمي للعبة. انضم إلى مجتمع Elder Scrolls حيث يحتفلون بمرور عقد من اللعب الغامر والتجارب التي لا تُنسى والحب المشترك لعالم Tamriel.