يتوقع محبو Elden Ring إعلان المحتوى القابل للتنزيل في حفل توزيع جوائز اللعبة

ينتظر عشاق Elden Ring بفارغ الصبر جوائز اللعبة، على أمل صدور إعلان بشأن المحتوى القابل للتنزيل (DLC) الذي طال انتظاره. لقد وصل الترقب إلى درجة عالية بين المجتمع، حيث انتقل المعجبون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن حماستهم وحتى الإعلان عن إصدار المحتوى القابل للتنزيل (DLC).

يمتلئ موقع Elden Ring الفرعي بالمناقشات والمواضيع الجامحة. لقد وعد بعض المستخدمين بالتغلب على اللعبة من خلال تصميمات غير تقليدية اقترحها مستخدمون آخرون، بينما أعرب آخرون عن حماستهم بالحماس الرسومي. ومع ذلك، فإن الاتجاه الأكثر بروزًا هو المطالبة بإصدار Bloodborne على جهاز الكمبيوتر، مما يضيف طبقة إضافية من الإثارة للجماهير.

وفي حين لا يوجد تأكيد بشأن إعلان الليلة، فقد أعلنت شركة FromSoftware سابقًا عن تطوير محتوى قابل للتنزيل يسمى "Shadow of the Erdtree" في وقت سابق من هذا العام. على الرغم من أن التفاصيل لا تزال نادرة، إلا أن الصورة التشويقية أظهرت مشهدًا مؤلمًا وعنوانًا غامضًا. في الشهر الماضي، ذكرت شركة Kadokawa، الشركة الأم لـ FromSoftware، أن عملية التطوير تتقدم بسلاسة.

على الرغم من أنه من غير المؤكد متى سيتم إصدار المحتوى القابل للتنزيل (DLC)، إلا أن الذكرى السنوية الثانية لإطلاق اللعبة الأصلية تقترب، وقد ظهرت Elden Ring في The Game Awards في الماضي. مع أخذ هذا في الاعتبار، يظل المشجعون متفائلين بأن يتم الكشف أخيرًا عن المحتوى القابل للتنزيل (DLC) الذي طال انتظاره.

إنه وقت الترقب والتضامن لعشاق Elden Ring. مع اقتراب جوائز اللعبة، سيستمر المشجعون في تشكيل دوائر الاستدعاء الخاصة بهم على أمل الحصول على إعلان مثير يشبع جوعهم للمحتوى الجديد في عالم Elden Ring.