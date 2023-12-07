النجاح المذهل الذي حققته Elden Ring: ترك FromSoftware في حيرة من أمره

ملخص: على الرغم من النجاح الساحق الذي حققته لعبة لعب الأدوار الحركية Elden Ring، إلا أن فريق FromSoftware لا يزال غير متأكد من الأسباب الدقيقة لشعبيتها. أبدى Yasuhiro Kitao منتج لعبة Elden Ring، استغرابه من المبيعات الهائلة التي حققتها اللعبة خلال حفل جوائز PlayStation Partner Awards 2023 الأخير في اليابان. شركة FromSoftware، المعروفة بالتزامها بإنشاء ألعاب ممتعة وقيمة، لا تخطط لتغيير نهج التطوير الخاص بها بناءً على نجاح Elden Ring.

لقد تركت لعبة Elden Ring، التي نالت استحسان النقاد، المشجعين وخبراء الصناعة في حالة من الرهبة. مع اقتراب اللعبة من الذكرى السنوية الثانية لها، لا يزال يتعين على المطورين في FromSoftware تحليل الأسباب الكامنة وراء انتصارها المذهل بشكل كامل. وبحسب كيتاو، فإن الفريق غير قادر على فهم الاستجابة الساحقة من اللاعبين وأرقام المبيعات غير المسبوقة التي حققتها اللعبة.

اتبعت شركة FromSoftware دائمًا فلسفة تتمحور حول إنشاء الألعاب التي يجدونها شخصيًا مسلية وذات مغزى. على الرغم من النجاح الهائل الذي حققته Elden Ring، فإن هذا النهج الأساسي سيبقى دون تغيير. لن يسعى الاستوديو إلى تكرار إنجازات اللعبة من خلال مطاردة الأفلام الناجحة الجديدة.

لقد دفع الأداء الاستثنائي لـ Elden Ring إلى أن يصبح عنوان FromSoftware الأكثر نجاحًا حتى الآن. بعد أن تم شحن 20 مليون نسخة عالميًا خلال عام واحد، فقد تجاوزت مبيعات اللعبة مبيعات سلسلة Dark Souls بأكملها مجتمعة. وتتوقع شركة Bandai Namco، الناشر المسؤول عن الأسواق الأوروبية والأمريكية، أن يؤدي انتصار Elden Ring إلى تحقيق أرقام مبيعات قياسية للعبة Armored Core 6 القادمة.

في حين أن التفاصيل المحيطة بـ Elden Ring DLC ​​لا تزال محاطة بالغموض، فقد أكد المنتجون للجماهير أن التقدم في تطويرها يتقدم بشكل مطرد. على الرغم من أن تاريخ الإصدار المحدد للمحتوى القابل للتنزيل (DLC) لم يتم الإعلان عنه بعد، إلا أن قاعدة المعجبين المتفانين يمكن أن تتطلع بفارغ الصبر إلى توسعة تعد بتكثيف حبهم وإخلاصهم للعبة.

في ضوء النجاح المذهل الذي حققته Elden Ring، يتوقع المشجعون واللاعبون على حد سواء بفارغ الصبر ما يخبئه المستقبل لشركة FromSoftware. ومع استمرار الاستوديو في التركيز على تقديم تجارب آسرة متجذرة في رؤيتهم الإبداعية، يمكن لمجتمع الألعاب أن يتوقع محتوى مبتكرًا وجذابًا يأسر مخيلتهم مرة أخرى.