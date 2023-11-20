يقدم Armored Core 6 Mod طريقة لعب تعاونية مثيرة

تعتبر لعبة Armored Core 6: Fires Of Rubicon لعبة مثيرة للإعجاب بالفعل، ولكن تخيل الإثارة في قتالها جنبًا إلى جنب مع أصدقائك في الآلات العملاقة. حسنًا، بفضل LukeYui، هذا الحلم على وشك أن يصبح حقيقة. LukeYui، الذي جلب سابقًا وظائف تعاونية إلى Elden Ring وSekiro: Shadows Die Twice، يعمل على تعديل من شأنه تمكين اللعب التعاوني في Armored Core 6.

في مقطع فيديو حديث أصدرته LukeYui، يعرض مقتطف من مهمة "Attack The Watchpoint" الخاصة باللعبة تجربة اللعب التعاوني المبهجة للاعبين. ومع ذلك، يذهب المطور إلى أبعد من ذلك، مشيرًا إلى أن الإصدار النهائي سيسمح لما يصل إلى ستة لاعبين بالانضمام إلى الحدث، مع مضيف واحد وخمسة ضيوف. وهذا يعني أنك وأصدقاؤك سيكونون قادرين على إطلاق وابل من الصواريخ على الأعداء معًا.

سيقدم الوضع أيضًا تحجيمًا للمستوى، مما يسمح للمضيف بتعديل الصعوبة بناءً على عدد اللاعبين. ستكون جميع المهام قابلة للعب في الوضع التعاوني، وسيستمر فريقك بين المهام. وهذا يعني أنه ليست هناك حاجة لإعادة الاتصال باستمرار، مما يجعل تجربة اللعب التعاوني سلسة وممتعة.

على الرغم من عدم وجود تاريخ إصدار محدد للنمط التعاوني Armored Core 6، يمكنك توقع العثور عليه على صفحة LukeYui's NexusMods بمجرد أن يصبح جاهزًا. في هذه الأثناء، يمكنك أيضًا الاطلاع على تعديلات LukeYui التعاونية السابقة لـ Elden Ring وSekiro.

Armored Core 6: Fires Of Rubicon تلقت بالفعل الثناء على عملها الرائع واستخدامها المثير للإعجاب للآليات. ومع ذلك، مع إضافة أسلوب اللعب التعاوني، تعد اللعبة بأن تكون أكثر إثارة وجاذبية. لذا اجمع أصدقاءك، وعزز أجهزتك الميكانيكية، واستعد لبعض المعارك الضارية في عالم Armored Core 6.

أسئلة وأجوبة:

س: من الذي يقوم بتطوير الوضع التعاوني للعبة Armored Core 6؟

ج: تم تطوير النموذج بواسطة LukeYui، المعروف بتنفيذ وظائف التعاون في ألعاب Fromsoft الأخرى مثل Elden Ring وSekiro: Shadows Die Twice.

س: كم عدد اللاعبين الذين سيتمكنون من اللعب في الوضع التعاوني؟

ج: سيدعم الوضع ما يصل إلى ستة لاعبين، مع مضيف واحد وخمسة ضيوف.

س: هل سيتم توسيع مستوى ميزة التعديل؟

ج: نعم، سيتم تنفيذ قياس المستوى، مما يسمح للمضيف بتعديل الصعوبة بناءً على عدد اللاعبين.

س: أين يمكنني العثور على الوضع التعاوني للعبة Armored Core 6؟

ج: سيكون التعديل متاحًا على صفحة NexusMods الخاصة بـ LukeYui بمجرد اكتماله.