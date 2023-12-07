سان دييغو تشهد شتاءً غير عادي لظاهرة النينيو

تواجه مدينة سان دييغو حاليًا نمطًا مناخيًا غير مسبوق لظاهرة النينيو هذا الشتاء، وهو تناقض صارخ مع السنوات السابقة التي سيطرت عليها ظروف ظاهرة النينيو الجافة. في حين أن أجزاء أخرى من البلاد تشهد تحولا كبيرا في أنماط الطقس، فإن سان دييغو لم تشهد الكثير من التغيير حتى الآن.

في حين توقع المتنبئون أن ظاهرة النينيو سوف تستمر خلال أوائل الشتاء مع احتمال بنسبة 90٪ للتوسع في الربيع، شهدت سان دييغو مستويات أقل من المعدل الطبيعي لهطول الأمطار منذ بداية العام المائي في الأول من أكتوبر. سجلت أقل من بوصة من الأمطار المتراكمة بين الشهرين. ولسوء الحظ، من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حتى نهاية الشهر، حيث تشير التوقعات المناخية إلى بداية بطيئة لموسم الأمطار.

في ديسمبر، من المتوقع أن يكون لدى مقاطعة سان دييغو فرص هطول الأمطار أعلى قليلاً من المعتاد. لا تزال درجات الحرارة في المنطقة لهذا الشهر غير مؤكدة، مع وجود فرص متساوية لتكون أعلى أو أقل من المتوسطات الموسمية. تشير التوقعات المناخية الصادرة عن مركز التنبؤ المناخي إلى أنه قد لا تشهد مدينة سان دييغو ظروفًا أكثر رطوبة إلا في وقت ما من العام الجديد مع اشتداد ظاهرة النينيو، مصحوبة بدرجات حرارة أعلى من المعتاد.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الظروف الجوية لا تزال غير قابلة للتنبؤ بها، ويكافح المتنبئون عمومًا للتنبؤ بدقة بالظروف قبل أكثر من أسبوع مقدمًا. وتقدر التوقعات قصيرة المدى أن أجزاء من المنطقة قد تشهد احتمالات أعلى لهطول الأمطار ودرجات الحرارة في الأسابيع المقبلة، وهو ما يتناقض مع التوقعات طويلة المدى.

ومع اقترابنا من الأشهر الأولى من العام، سيقوم المتنبئون بتقييم ما تبقى من شتاء النينيو لتحديد ما إذا كان سيظل أكثر جفافًا مما كان متوقعًا. في نهاية المطاف، يظل الطقس في سان دييغو في حالة تغير مستمر، وسيصبح أكثر وضوحًا مع تقدمنا ​​في العام الجديد.