أصدرت شركة Konami تحديث eFootball 2024 مع ميزات جديدة وتعديلات على طريقة اللعب

أطلقت شركة Konami آخر تحديث رئيسي للعبة الخدمة المباشرة eFootball. يقدم التحديث، المعروف باسم eFootball 2024 الإصدار 3.0.0، مجموعة متنوعة من الميزات الجديدة والتحديثات وتعديلات أسلوب اللعب. ومع ذلك، فإن وضع Master League الذي طال انتظاره لا يزال غير متاح.

Master League، وهو وضع شائع في السلسلة عندما كان يطلق عليه Pro Evolution Soccer، كان غائبًا منذ إطلاق eFootball في سبتمبر 2021. ذكرت شركة Konami سابقًا أنه سيتم إصدار الوضع كمحتوى إضافي مدفوع في عام 2023. ما لم تكن هناك تأخيرات، فسيتم إصداره كمحتوى إضافي مدفوع الأجر. ينبغي تضمينها في التحديث المستقبلي في الأشهر المقبلة.

تتضمن بعض التغييرات التي تم إجراؤها في تحديث eFootball 2024 إزالة "مستوى أسلوب لعب الفريق" كعنصر من عناصر اللعب، مما يعني أن اللاعبين لن يتمتعوا بعد الآن بـ "إتقان أسلوب لعب الفريق" أو القدرات المتأثرة به. تمت أيضًا إزالة الميزة التي غيرت صور اللاعب بعد الوصول إلى الحد الأقصى للمستوى.

تتضمن التحديثات الأخرى إزالة بطاقات Foil Player، وإضافة خيارات الطقس "Rainy" و"Snow" لبعض الملاعب، وميزات خطة اللعب الجديدة، والقدرة على أداء التدريب على المستوى وتقدم اللاعب من شاشة تفاصيل اللاعب، والمزيد من الفرق الأصلية للمباريات التجريبية والأصدقاء.

يتضمن تحديث eFootball 2024 أيضًا تراخيص محدثة وبيانات الفريق وصور اللاعبين والرسومات وصور المدير، بالإضافة إلى إصلاحات أسلوب اللعب وتعديلات على المراوغة والخدع والفخاخ والتمرير والتسديد والركل والدفاع.

ويمكن للاعبين أن يتوقعوا رؤية تحديثات لهياكل الفرق في الدوريات مثل الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي والدوري الإسباني وغيرها الكثير، مما يعكس بيانات الموسم الجديد.

في حين أن تحديث eFootball 2024 يجلب العديد من التحسينات والإضافات إلى اللعبة، إلا أن المشجعين ما زالوا ينتظرون بفارغ الصبر إصدار وضع Master League. التحديث متاح للتنزيل الآن.

مصادر:

– ألعاب الفيديو كرونيكل