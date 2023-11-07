نقدم لكم Edifier Zero X: سماعات أذن لاسلكية مريحة ومليئة بالميزات

كشفت Edifier، وهي علامة تجارية رائدة في مجال الصوت، مؤخرًا عن أحدث عروضها في الصين – Edifier Zero X. وبسعر يبلغ 199 يوان صيني (حوالي 27 دولارًا أمريكيًا)، تستعد سماعات الأذن اللاسلكية هذه لتوفير بديل مقنع للجيل الثالث من Apple AirPods.

تحتل الراحة مركز الصدارة مع Edifier Zero X. تتميز سماعات الأذن هذه بتصميم شبه داخل الأذن، وهي تلبي احتياجات الأفراد الذين يجدون سماعات الأذن التقليدية غير مريحة. على الرغم من أنها قد لا توفر عزلًا سلبيًا للضوضاء، إلا أن الشكل المريح والبنية خفيفة الوزن لكل برعم (تزن 3.5 جرامًا فقط) تضمن ملاءمة مريحة طوال اليوم.

بالإضافة إلى تركيزه على الراحة، يتميز Edifier Zero X بأداء بطارية مذهل. عند الشحن الكامل، يمكن لسماعات الأذن توفير ما يصل إلى 7 ساعات من وقت التشغيل. ومع علبة الشحن المضمنة، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بوقت تشغيل إجمالي يصل إلى 28 ساعة، مما يضعهم ضمن أفضل الخيارات المتاحة في السوق.

عندما يتعلق الأمر بجودة الصوت، فإن Edifier Zero X لا يخيب ظنك. مزودة بمحركات غشاء PET مقاس 13 مم، توفر سماعات الأذن هذه تجربة صوتية متوازنة ومفصلة بشكل جيد. لقد قام Edifier بتعزيز إخراج الصوت بشكل أكبر من خلال دمج بنية الدليل الموجي الصوتي العكسي، مما يزيد من صوت الجهير ويقلل من مستويات التشويه للحصول على تجربة استماع غامرة.

من ناحية الاتصال، تتميز سماعات الأذن اللاسلكية Zero X بتقنية Bluetooth 5.3، وهو أحدث معيار في تكنولوجيا الصوت اللاسلكية. ويضمن ذلك تشغيلًا صوتيًا سلسًا ومنخفض الكمون للحصول على تجربة استماع متواصلة.

يأتي Edifier Zero X مزودًا بالعديد من الميزات المريحة، بما في ذلك أدوات التحكم باللمس البديهية وتصنيف IP54 لمقاومة الماء والغبار. تجعل هذه السمات سماعات الأذن مثالية للأنشطة الخارجية، مما يضمن المتانة والموثوقية طويلة الأمد.

بشكل عام، يوفر Edifier Zero X مزيجًا رائعًا من الراحة والأداء والملاءمة بسعر في المتناول. سواء كنت من عشاق اللياقة البدنية، أو مسافرًا، أو ببساطة من عشاق الموسيقى الذين يبحثون عن تجربة صوتية لاسلكية استثنائية، فمن المؤكد أن Edifier Zero X يستحق الاهتمام.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو سعر Edifier Zero X؟ يبلغ سعر Edifier Zero X 199 يوان صيني، أي ما يعادل 27 دولارًا أمريكيًا تقريبًا. ما هو عمر بطارية Zero X؟ مع مستوى البطارية الكامل، يمكن أن تدوم سماعات الأذن Zero X لمدة تصل إلى 7 ساعات. عند دمجها مع علبة الشحن، يمتد إجمالي وقت التشغيل إلى 28 ساعة. هل توفر سماعات الأذن Edifier Zero X عزلًا سلبيًا للضوضاء؟ لا، لا يوفر التصميم شبه داخل الأذن لسماعات Zero X عزلًا سلبيًا للضوضاء. ومع ذلك، فهي توفر ملاءمة مريحة لأولئك الذين يجدون سماعات الأذن غير مريحة. ما هو إصدار البلوتوث لسماعات Zero X؟ تتميز سماعات الأذن اللاسلكية Zero X بتقنية Bluetooth 5.3، وهو أحدث معيار لحلول الصوت اللاسلكية. هل سماعات الأذن Edifier Zero X مقاومة للماء والغبار؟ نعم، تتمتع سماعات الأذن Zero X بتصنيف IP54، مما يجعلها مقاومة للماء والغبار. وهذا يجعلها مناسبة للأنشطة الخارجية.