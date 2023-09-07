Edifier W320TN: سماعات أذن لاسلكية حقيقية ذكية وعالية الجودة

وصلت سماعات الأذن Edifier W320TN True Wireless Noise Cancellation إلى السوق مؤخرًا، مما يوفر للمستخدمين تجربة صوتية متقدمة. تمتلئ سماعات الأذن هذه بميزات مثل نظام التكيف متعدد الوسائط AI وترميز الصوت LDAC والتركيز على تحسين تشغيل الموسيقى والمكالمات الهاتفية.

الميزة البارزة لجهاز W320TN هي نظام التكيف متعدد الوسائط AI، الذي يجمع بين الأصوات والخوارزميات لتوفير إلغاء قوي للضوضاء وجودة صوت عالية الدقة ومكالمات صوتية واضحة. لقد عالجت شركة Edifier المشكلة الشائعة المتمثلة في تسرب الهواء من خلال التحليل والاختبار الدقيق، مما أدى إلى تحقيق التوازن بين عزل الضوضاء والوعي بالعالم الحقيقي.

عندما يتعلق الأمر بجودة الصوت، فإن جهاز W320TN لا يخيب ظنك. بفضل تشفير وفك تشفير الصوت LDAC ومعدل أخذ العينات 96 كيلو هرتز/24 بت، يمكن لسماعات الأذن هذه نقل ثلاثة أضعاف التفاصيل الموسيقية مقارنة بمنافسيها. بالإضافة إلى ذلك، فهي معتمدة من Hi-Res Wireless، مما يضمن فك تشفير الصوت واستعادته بدقة للحصول على تجربة صوتية غامرة.

تعد المكالمات الصوتية فائقة الوضوح من أبرز ميزات سماعات الأذن هذه. تتميز هذه السماعات بوجود 3+3 ميكروفونات مع خاصية إلغاء الضوضاء البيئية المتكيفة مع الذكاء الاصطناعي، والتي تقضي بشكل فعال على ضوضاء الخلفية لضمان محادثات دون انقطاع، حتى في البيئات الصاخبة.

يوفر جهاز W320TN عمرًا طويلًا للبطارية، مع شحن لمدة 10 دقائق فقط مما يوفر ساعة من الاستخدام. مع تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، توفر سماعات الأذن 3.5 ساعة من وقت التشغيل، والذي يمتد إلى 5.5 ساعة عند إيقاف تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء النشطة. إلى جانب علبة الشحن، يوفر جهاز W320TN وقت تشغيل إجمالي يصل إلى 14 ساعة مع ميزة إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) و22 ساعة مع إيقاف تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء النشطة (ANC).

فيما يتعلق ببيئة العمل والميزات الإضافية، توفر سماعة W320TN تصميمًا مفتوحًا وخفيف الوزن لتقليل ضغط الأذن. كما أنها تحتوي على مستشعر للكشف عن التآكل بالأشعة تحت الحمراء والذي يقوم بإيقاف الموسيقى مؤقتًا وإلغاء الضوضاء عند إزالة سماعات الأذن. يمكن توصيل سماعات الأذن هذه بجهازين بلوتوث في وقت واحد، مما يتيح التبديل السريع بين الأجهزة. مع تصنيف IP54، فهي مقاومة للعرق والرذاذ، ومناسبة لرواد صالة الألعاب الرياضية وعشاق الهواء الطلق.

بالنسبة للاعبين المتنقلين، توفر شاشة W320TN زمن وصول منخفض يصل إلى 80 مللي ثانية في وضع اللعبة، مما يضمن مزامنة أفضل للصوت والفيديو للألعاب التنافسية.

بسعر 99.99 جنيهًا إسترلينيًا، يقع Edifier W320TN ضمن فئة السوق متوسطة المدى ولكنه يحتوي على مجموعة من الميزات التي تجعله استثمارًا جيدًا لعشاق الصوت.

في الختام، يقدم Edifier W320TN مزيجًا من التكنولوجيا الذكية وإخراج الصوت عالي الجودة. بفضل ميزاتها الذكية، والتركيز على جودة الصوت والمكالمات، والمتانة، تلبي سماعات الأذن هذه مجموعة واسعة من المستخدمين، بما في ذلك عشاق الموسيقى والمهنيين المشغولين والمستهلكين العاديين.

المصدر: مايتي جادجيت (www.mightygadget.co.uk)