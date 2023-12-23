بعد نجاح دام ما يقرب من 12 عامًا، أعلن مطعم Ammazza Edgewood، مطعم البيتزا المحبوب في أتلانتا، أنه سيغلق أبوابه للأبد في ليلة رأس السنة الجديدة. جاء الإغلاق نتيجة لانتهاء عقد إيجار المطعم في موقعه الحالي في إدجوود.

توجهت شركة Ammazza Edgewood إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن امتنانها لعملائها المخلصين لدعمهم على مدار العقد الماضي. كما شكر المطعم الأفراد المتفانين الذين ساهموا بوقتهم وطاقتهم في جعل أمازة مؤسسة محبوبة.

في حين أن الإغلاق قد يكون بمثابة خيبة أمل للكثيرين، إلا أن المطعم يظل متفائلاً بالمستقبل. ذكرت Ammazza Edgewood في بيانها أنهم يبحثون بنشاط عن موقع جديد لمواصلة تقديم البيتزا اللذيذة للمجتمع.

على مر السنين، أصبح Ammazza Edgewood مشهورًا بمكوناته عالية الجودة والبيتزا اللذيذة المطهوة على الحطب والأجواء الترحيبية. لقد أثبت نفسه كعنصر أساسي في مشهد تناول الطعام المحلي، حيث يجذب العملاء من القريب والبعيد.

يشير إغلاق Ammazza Edgewood إلى نهاية حقبة مجتمع محبي البيتزا في أتلانتا. سوف يتذكر الكثيرون المطعم باعتزاز بسبب البيتزا الشهية والذكريات المشتركة داخل جدرانه.

مع توديع المطعم لموقعه الحالي، لا يمكن لعشاق Ammazza Edgewood إلا أن يأملوا في العثور على مكان جديد قريبًا، مما يسمح لهم بمواصلة الاستمتاع بالبيتزا المفضلة لديهم. وحتى ذلك الحين، ينتظر العملاء بفارغ الصبر أخبارًا عما ينتظرهم في مطعم البيتزا المحبوب هذا في أتلانتا.